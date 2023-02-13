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تكريم نادي أبوسليم بدرع التميز في 2022 بحفل ضخم (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الإثنين 13 فبراير 2023, 06:50 مساء
تكريم نادي أبوسليم بدرع التميز في 2022 بحفل ضخم (صور)
احتفالية تكريم نادي أبوسليم. (فيسبوك)
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أقيم الإثنين بقاعة «ريفانا» احتفالية تكريم نادي أبوسليم بجائزة التميز الرياضي، وذلك بإشراف النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين، وبرعاية شركة «دانا للإشهار» ومعهد «رسل الحضارة الدولي» ومنظمة «الزيتونة لنشر القرآن الكريم».

حظيت الاحتفالية بحضور وكلاء وزارات الرياضة والخارجية والمواصلات والشباب وعميد بلدية أبوسليم والنائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية والنائب الأول للنقابة العامة للإعلاميين الرياضيين والمدير التنفيذي للنقابة العامة للإعلاميين الرياضيين والمدير التنفيذي لقناة ليبيا الرياضية وعدد من الشخصيات الرياضية ونجوم المنتخب الليبي السابقين.

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تكريم نادي أبوسليم بدرع التميز
شهد الحفل تكريم نادي أبوسليم بدرع التميز كأفضل ناد للعام 2022 لتميز نادي أبوسليم واهتمامه بالبنى التحتية فضلا عن إنشاء ملعبان وصالة ومرافق واستثمارات واستضافته للعديد من مباريات الدوري الممتاز ومسابقة الدرجة الأولى والفئات السنية إلى جانب مشاركته في مختلف مسابقات الكرة الطائرة وكرة السلة والووشو ورفع الأثقال والملاكمة.

وقام نادي أبوسليم بتكريم رئيس جهاز دعم الاستقرار وعميد بلدية أبوسليم كما كرم أبطال الأثقال والووشو المتوجين بعدة قلائد في البطولات العربية والأفريقية كما كرم نادي أبوسليم اللاعبون الذين يقطنون بمنطقة أبوسليم وتميزوا منذ عقود في ألعاب كرة اليد والسلة والقدم والكرة الطائرة.

الطائرة والقدم ورفع الأثقال أبرز الألعاب  
جاء التكريم في الكرة الطائرة لخالد عبدو، والووشو محمد حريبة وعبد السلام ورتاج الطاهر، وكرة اليد جمال الدنوني وعبدالسلام مبارك وناصر المهدي، ورفع الأثقال محمد الشارف ومحمد غلام، وفي كرة السلة شكري البوعيشي ومحمد رمضان وعبدالواحد الشوشان.

وفي كرة القدم جاء التكريم لمصباح شنقب وعلي سويدان وحسن الفرجاني وعمر المريمي وعادل خليفة وأسامة الفزاني ورضا المقريف وناجي امقيدش ومحمود مخلوف وعماد الدهماني وعلي أرحومه وعادل الخمسي وأبوبكر الحرك وحسن المريمي وصلاح برقو ولطفي قريميل والحبيب الغابري ومصباح الفيتوري.

احتفالية تكريم نادي أبوسليم. (فيسبوك)
احتفالية تكريم نادي أبوسليم. (فيسبوك)
احتفالية تكريم نادي أبوسليم. (فيسبوك)
احتفالية تكريم نادي أبوسليم. (فيسبوك)
احتفالية تكريم نادي أبوسليم. (فيسبوك)
احتفالية تكريم نادي أبوسليم. (فيسبوك)
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