الجزيرة زوارة يتخطى فروة بخماسية في دوري الصالات الليبي (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

حقق فريق كرة القدم داخل الصالات بنادي الجزيرة زوارة فوزا مهما في مشوار الدوري أمام فريق فروة في المباراة التي أقيمت بصالة نادي الجزيرة للألعاب الرياضية وانتهت بفوز أصحاب الأرض بنتيجة (5-3).

سبق وأعلنت الصفحة الرسمية لنادي الجزيرة زوارة القائمة الرسمية لفريق كرة القدم داخل الصالات التي ستخوض منافسات الدوري الليبي للعبة للموسم الرياضي 2022-2023.

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ضمت القائمة الرسمية: أمجد شعبان خمير ومحمد السنوسي خمير وأمين أبوعجيلة فنص ومعاذ نجيب رحيم وإسلام حسين حلب ورائد فرحات يحيي ورمزي الطاهر قرقب ووائل زهير أبوكراع وسوار ظريف غميض وأبوعجيلة فوزي أبوالشواشي ونسيم بشير غريبة ومهيمن نجمي خمير ونزار السنوسي التلوع ويونس يوسف التلوع وزهير أبوعجيلة الأدريسي وأنيس خالد المقطوف وسعيد كامل بن عبدي.

فريق كرة القدم داخل الصالات بنادي الجزيرة زوارة. (صفحة نادي الجزيرة زوارة عبر فيسبوك)

فريق كرة القدم داخل الصالات بنادي الجزيرة زوارة. (صفحة نادي الجزيرة زوارة عبر فيسبوك)

فريق كرة القدم داخل الصالات بنادي الجزيرة زوارة. (صفحة نادي الجزيرة زوارة عبر فيسبوك)

فريق كرة القدم داخل الصالات بنادي الجزيرة زوارة. (صفحة نادي الجزيرة زوارة عبر فيسبوك)

فريق كرة القدم داخل الصالات بنادي الجزيرة زوارة. (صفحة نادي الجزيرة زوارة عبر فيسبوك)

فريق كرة القدم داخل الصالات بنادي الجزيرة زوارة. (صفحة نادي الجزيرة زوارة عبر فيسبوك)