الأولمبي يعلن حضوره مع الحكام لملعب «أبوسليم» والاتحاد يغيب

القاهرة - بوابة الوسط

حضر فريق كرة القدم الأول بنادي الأولمبي بجانب طاقم الحكام إلى ملعب «أبوسليم» وسط غياب المنافس فريق الاتحاد، بحسب ما كشفته الصفحة الرسمية لنادي الأولمبي الليبي عبر «فيسبوك».

- مباراة الاتحاد والأولمبي تنضم إلى باقة المواجهات الغائبة في الدوري الليبي رغم استعدادات «WTV»

وشهد الإثنين غيابا جديدا لمباريات مرحلة الإياب من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، حيث لم تُجرى مباراة الاتحاد والأولمبي لتنضم لباقة المواجهات الغائبة في الدوري الليبي رغم استعدادات قناة الوسط «WTV».

وبحسب جدول لجنة تنظيم المسابقات باتحاد كرة القدم الليبي، كان يفترض إقامة مباراة الاتحاد والأولمبي، الإثنين، إلا أن رئيس نادي الاتحاد محمود عبودة، أعلن السبت قرار الانسحاب من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم بشكل رسمي.