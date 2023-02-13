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الأولمبي يعلن حضوره مع الحكام لملعب «أبوسليم» والاتحاد يغيب

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 فبراير 2023, 04:03 مساء
الأولمبي يعلن حضوره مع الحكام لملعب «أبوسليم» والاتحاد يغيب
ملعب «أبوسليم» يشهد حضور الأولمبي وغياب الاتحاد. (صورة مثبتة من الفيديو)
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حضر فريق كرة القدم الأول بنادي الأولمبي بجانب طاقم الحكام إلى ملعب «أبوسليم» وسط غياب المنافس فريق الاتحاد، بحسب ما كشفته الصفحة الرسمية لنادي الأولمبي الليبي عبر «فيسبوك».

- مباراة الاتحاد والأولمبي تنضم إلى باقة المواجهات الغائبة في الدوري الليبي رغم استعدادات «WTV»

وشهد الإثنين غيابا جديدا لمباريات مرحلة الإياب من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، حيث لم تُجرى مباراة الاتحاد والأولمبي لتنضم لباقة المواجهات الغائبة في الدوري الليبي رغم استعدادات قناة الوسط «WTV».

وبحسب جدول لجنة تنظيم المسابقات باتحاد كرة القدم الليبي، كان يفترض إقامة مباراة الاتحاد والأولمبي، الإثنين، إلا أن رئيس نادي الاتحاد محمود عبودة، أعلن السبت قرار الانسحاب من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم بشكل رسمي.

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