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«في التسعين» على قناة الوسط «WTV» يستضيف رئيس نادي الأهلي بنغازي خالد السعيطي في حلقة مهمة.. الإثنين

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 فبراير 2023, 03:20 مساء
«في التسعين» على قناة الوسط «WTV» يستضيف رئيس نادي الأهلي بنغازي خالد السعيطي في حلقة مهمة.. الإثنين
تنوية برنامج «في التسعين» يقدمه عبدالرزاق بالحاج وضيفه خالد السعيطي. (الوسط)
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يحل رئيس نادي الأهلي بنغازي، خالد السعيطي، ضيفا مهما على قناة الوسط «WTV»، الإثنين، في تمام الساعة السابعة بتوقيت ليبيا، من خلال حلقة جديدة من البرنامج الرياضي «في التسعين»، يقدمه الإعلامي عبدالرزاق بالحاج.

ويتحدث السعيطي عن آخر المستجدات الرياضية بكل صراحة وشفافية، في توقيت حساس بالنسبة للرياضة الليبية، وخصوصا كرة القدم ومسابقة الدوري الممتاز، التي شهدت موجات من الاعتراضات فور استئناف نشاط دور الإياب، بسبب مزاعم بعض الأندية بشأن التفرقة في المعاملة المالية.

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وانطلقت مواجهات إياب الدوري الممتاز لكرة القدم السبت بأربع مواجهات، لم تقام جميعها، بسبب انسحاب طرف في كل مباراة، حيث انسحبت فرق دارنس وشباب الجبل والخمس والاتحاد المصراتي من منافسات الأسبوع الأول لمرحلة الإياب.

حضر فريق السويحلي وغاب الخمس، وحضر فريق التحدي ولم يحضر شباب الجبل، وحضر فريق أبوسليم وغاب الاتحاد المصراتي، كما حضر فريق الهلال ولم يحضر دارنس.

حضر إلى ملاعب المباريات أطقم التحكيم ومراقبو المباريات، وحسب لائحة الاتحاد الليبي لكرة القدم، فإن أي فريق منسحب من أي مسابقة يعتبر خاسرا نتيجة المباراة بهدفين دون مقابل.

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