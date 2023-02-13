خلود الفلو وسعاد الرايس تتصدران شطرنج ليبيا للسيدات

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تتواصل بقاعة الأكاديمية الأولمبية بطرابلس بطولة ليبيا لشطرنج السيدات، وبعد الجولة الثالثة أمس الأحد، باتت الصدارة للاعبتين خلود الفلو وسعاد الرايس برصيد ثلاث نقاط لكل منهما، لتكون المواجهة بينهما اليوم الإثنين في الجولة الرابعة قوية والفائزة ستكون الأقرب للتتويج ببطولة ليبيا للشطرنج.

- سجى حبارات تلقي خلود الفلو في أهم مباريات بطولة شطرنج السيدات بطرابلس

نتائج الجولة 3

من نتائج الجولة الثالثة الأحد، فازت خلود الفلو على سجى حبارات، وسعاد الرايس على أية الزرقاني، وخولة الفلو على رواء أبوزريبة، وفوز أم السعد ألماني على سلمى الحاج، وريماس المسلاتي على أنسام الرايس.

مباريات الجولة 4

تشهد الجولة الرابعة الإثنين، لقاء المتصدرتين خلود الفلو وسعاد الرايس وكلاهما بثلاث نقاط، وأم السعد ألماني ستلتقي سجى حبارات وكل منهما بنقطتين في رصيدها، وخوله الفلو بنقطتين وتتبارى مع ريماس المسلاتي بـ1.5 نقطة، وآية الزرقاني مع سلمى الحاج وكلتاهما بنقطة في رصيدها، ورواء أبوزريبة ستلتقي غالية القطعاني وكلتاهما بنقطة في رصيدها.

خلود الفلو. (فيسبوك)