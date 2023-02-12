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نادي أبوسليم يتوج بجائزة التميز الرياضي للعام 2022

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأحد 12 فبراير 2023, 10:38 مساء
نادي أبوسليم يتوج بجائزة التميز الرياضي للعام 2022
شعار نادي أبوسليم الليبي. (أرشيفية: صفحة النادي بفيسبوك)
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تقام غدًا الإثنين بقاعة ريفانة بمقر نادي أبوسليم احتفالية بإشراف النقابة العامة للإعلاميين وبرعاية شركة «دانا للإشهار» و«معهد رسل الحضارة الدولي» وبحضور عدد من الشخصيات الرياضية وبعض من اللاعبين القدامى، وسيجري تكريم نادي أبوسليم بدرع التميُّز كأفضل نادٍ للعام 2022.

وجاءت الجائزة تقديرًا لتميُّز نادي أبوسليم واهتمامه بالبنى التحتية، وإنشاء ملعبين وصالة، إلى جانب مرافق واستثمارات، واستضافته العديد من مباريات دوري الممتاز والدرجة الأولى والفئات السنية، بالإضافة إلى مشاركته في مسابقات كرة السلة والكرة الطائرة والملاكمة والووشو والأثقال.

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وعلمت «بوابة الوسط» أن نادي أبوسليم وفي بادرة طيبة سيكرم أبطال رفع الأثقال والووشو المتوجين بقلائد في البطولات العربية والأفريقية، وسيكرم أيضًا رياضيي منطقة أبوسليم الذين تميزوا منذ عقود في ألعاب كرة اليد والسلة والقدم والكرة الطائرة والملاكمة، الذين وصل عددهم إلى 28 بطلًا.

التكريم في كرة الطائرة
في الكرة الطائرة سيكرم خالد عبدو، بينما سيكرم في رياضة الووشو محمد حريبة ووعد سلام ورتاج الطاهر، أما في كرة اليد جمال الدنوني وعبدالسلام مبارك وناصر المهدي.

أما في رفع الأثقال فسيكرم محمد الشارف ومحمد غلام، وفي كرة السلة سيكرم شكري البوعيشي ومحمد رمضان وعبدالواحد الشوشان.

بينما في كرة القدم سيكرم مصباح شنقب وعلي سويدان وحسن الفرجاني وعمر المريمي وعادل خليفة وأسامة الفزاني ورضا المقريف ومحمود مخلوف وعماد الدهماني وعلي أرحمة وعادل الخمسي وأبوبكر الحرك وحسن المريمي وصلاح برقو.

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