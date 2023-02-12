الرياضة الليبية تفقد لاعب الترسانة والاتحاد محمد متولي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

فقدت الرياضة الليبية، اليوم الأحد، أبرز نجومها برحيل اللاعب الخلوق متعدد المواهب مهاجم نادي الترسانة والاتحاد في سبعينيات القرن الماضي محمد متولي.

إلى جانب براعته كهداف في لعبة كرة القدم، فقد أجاد في ألعاب أخرى، مثل كرة الطائرة وكرة تنس الطاولة، وكان عضوًا بفرق الألعاب الثلاث، إلى أن صدر قرار بعدم ازدواجية اللعب، فاختاره المدرب عبدالرحمن الساعاتي ضمن فريق كرة القدم.

- محمد متولي: الإدارة إحدى إشكاليات الرياضة الليبية

وزاول أيضًا لعبة كرة السلة أيام الدراسة التي بدأ هوايته فيها من مدرسة بن صالح مع أستاذ التربية البدنية إبراهيم الهشيك، ثم مدرسة سوق الجمعة الثانوية، وفق ما كتب عنه صديقه ورفيقه في فريق نادي هلال سوق الجمعة، بشير زعبيه، في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأضاف زعبيه: «عرفه أبناء جيله، وزملاؤه في نادي هلال سوق الجمعة، والترسانة لاحقًا، ولا يختلف اثنان من المتابعين حول اعتبار محمد متولي أحد أبرز اللاعبين الذين ضمتهم تشكيلة النادي طوال تاريخه».

رفضه ترك نادي الترسانة

وأردف بشير زعبيه: «بعد حوالي 10 سنوات من وجوده في نادي الترسانة رفض عروضًا عديدة للانتقال إلى فرق الصف الأول في الدوري الممتاز، إلى أن نجح نادي الاتحاد في التعاقد معه العام 1977 تقريبًا، ذلك العام الذي تألق فيه ابن المنطقة ونادي الترسانة المرحوم، أبوبكر دوزان مع فريق المدينة، وصار أبرز مهاجمي الدوري الليبي، وهدافيه، حتى لقبته الصحافة الرياضية بـ«دوزان 77»».