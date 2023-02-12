جدل قانوني في ساحة الرياضة الليبية بعد رسالة «فيفا»

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

يدور جدل قانوني في الرياضة الليبية حاليا، بعد رسالة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بخصوص عدم اللجوء إلى المحاكم العامة والتي اعتبرها اتحاد الكرة الحالي سندا قانونيا وحجة بأن الذي يفصل في المنازعات هو الاتحاد الدولي لكرة القدم، وليس القضاء الليبي والمحاكم.

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واختلفت آراء المهتمين بالشكوى القانونية للمرشحين السابقين على مقعد رئيس اتحاد الكرة إبراهيم شاكة، وأنور الطشاني، ضد المجلس الحالي، حيث اعتبر البعض أن الشكوى صحيحة، وأن المقصود برسالة «فيفا» هو عدم لجوء اللاعبين والمدربين حسب وثيقة الشرائح إلى «فيفا»، وليس مرشحين منعوا من دخول الانتخابات، والدليل أن «فيفا» دعا للحوار بين كل الأطراف المتنازعة.

وتناولت الآراء أيضا أن القضاء من حقه الفصل في أي انتخابات رياضية، وهناك من يرى أن «فيفا» صاحبة السلطة العليا لتشهد الساحة الرياضية سجالا قانونيا جديدا.

كان رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني قد أكد في وقت سابق أنه حتى وإن جرت إعادة الانتخابات سيتقدم من جديد لمنصب الرئاسة، بينما أعلن إبراهيم شاكة وأنور الطشاني أنهما يبحثان عن رد الاعتبار لهما وتأكيد احترام القضاء.