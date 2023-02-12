بث مباشر عبر قناة الوسط «WTV».. مباراة أساريا والأهلي طرابلس في الدوري الليبي الممتاز

القاهرة - بوابة الوسط

تجرى مباراة أساريا والأهلي طرابلس، الأحد، حيث تستكمل منافسات مرحلة الإياب من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، والتي انطلقت السبت، وسط سلسلة من الانسحابات لبعض الأندية، وسط ترقب لحل الأزمة الراهنة.

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في الوقت نفسه، أعلنت قناة الوسط «WTV» مواعيد الاستوديو التحليلي والنقل للأسبوع الأول لمرحلة الإياب من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا» بتوقيت ليبيا، على خلفية إعلان اتحاد كرة القدم استئناف المسابقة، بعد فترة توقف، بسبب مشاركة المنتخب الوطني في بطولة «شان 2023» بالجزائر.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

وتقدم قناة الوسط «WTV» فقرة تحليل الفار (VAR STOUDIO)، لتحليل حالات التحكيم في المباريات بنهاية الاستوديوهات التحليلية يومي الأحد والإثنين، وسيكون زمنها (10-15 دقيقة).