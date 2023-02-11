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الهلال والأهلي بنغازي يحققان الفوز في دوري الأواسط

القاهرة - بوابة الوسط السبت 11 فبراير 2023, 08:36 مساء
الهلال والأهلي بنغازي يحققان الفوز في دوري الأواسط
لاعبو الأهلي بنغازي يحتفلون بالفوز على الصداقة بدوري أواسط الممتاز لكرة القدم، 11 فبراير 2023. (صفحة النادي بفيسبوك)
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حقق أواسط الأهلي بنغازي الفوز اليوم السبت أمام ضيفهم الصداقة على ملعب أطلس، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الإياب لدوري أواسط الممتاز لكرة القدم، بينما حقق الهلال الفوز على دارنس.

وسجل الأهلي بنغازي ثلاثية نظيفة في شباك ضيفه، افتتحها اللاعب مؤيد ساطي بالدقيقة 37، لينتهي الشوط الأول بالتقدم بهدف نظيف.

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وفي الشوط الثاني أضاف زميله حسام الزياني هدفين عند الدقيقة 67 و80، مؤكدًا على تفوق الأهلي بنغازي في اللقاء.

وبهذا الفوز واصل الأهلي بنغازي مطاردته للهلال متصدر دوري الأواسط عن المجموعة الأولى، وبفارق أربع نقاط.

لقاء الهلال ودارنس
وعلى الجانب الآخر استمرّ الهلال في الصدارة بتفوقه اليوم السبت على نظيره دارنس بخمسة أهداف لثلاثة في اللقاء الذي جمع بينهما على الملعب الجانبي، حاصدين النقطة 24 أمام الأهلي بنغازي الذي وصل للنقطة 20 بفوزه اليوم.

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