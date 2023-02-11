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الدوري الألماني: بايرن يحقق فوزه الثالث على حساب بوخوم

القاهرة - بوابة الوسط السبت 11 فبراير 2023, 08:32 مساء
الدوري الألماني: بايرن يحقق فوزه الثالث على حساب بوخوم
لقطة من مواجهة بايرن ميونخ أمام بوخوم بالدوري الألماني لكرة القدم، 11 فبراير 2023. (الإنترنت)
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حقّق بايرن ميونيخ حامل اللقب فوزه الثالث تواليا، للمرة الأولى منذ نوفمبر الماضي، وذلك بعد تغلبه على بوخوم 3 - صفر على أرضه في المرحلة الـ20 من الدوري الألماني لكرة القدم، وقبل أيام من مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي في الثلاثاء.

على ملعب أليانز أرينا، حافظ بايرن على صدارة الترتيب في ظل مطاردة مستمرة من أكثر من فريق وعلى رأسهم أونيون برلين وبورسيا دورتموند، وسجّل له كل من توماس مولر «41» والفرنسي كينغسلي كومان «64» وسيرج غنابري «74 من ركلة جزاء»، وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

وعزّز بايرن رصيده إلى 43 نقطة في صدارة الترتيب.

وافتقد بايرن للنجاعة التهديفية في وقت مبكر ضد خصمه العنيد والذي يقدم مستويات واعدة منذ وصول المدرب توماس ليتش.

إلا أنّ اصحاب الأرض تمكنوا من انتزاع هدف التقدم قبل استراحة الشوطين، عن طريق المخضرم مولر عندما وصلت إليه الكرة إثر فشل مدافع الضيوف السويسري سيدي جانكو في تشتيت الكرة، ليسجّل هدفه الثاني في مباراتين «41».

وكاد ليون غوريتسكا أن يضاعف من تقدم بايرن قبل نهاية الشوط الأول لكنّ رأسيّته مرّت بجانب المرمى.

كومان ضاعف النتيجة
ونجح كومان في مضاعفة النتيجة لبطل ألمانيا «64»، قبل أن يفوز غنابري بركلة جزاء انبرى إليها بنجاح «75» ليضمن فوز فريقه.

بايرن، الذي سقط في فخ التعادل 3 مرات بعد معاودة نشاط الدوري إثر التوقف بسبب كأس العالم، فاز في المباريات الثلاث الأخيرة قبيل رحلته المرتقبة إلى باريس ضمن الدور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

مواجهة دورتموند
من جهته، حقّق بوروسيا دورتموند فوزه السادس من ست مباريات بالعلامة الكاملة في عام 2023، بفوزه على مضيفه فيردير بريمن 2-صفر ليبقى على بعد ثلاث نقاط من بايرن المتصدر.

وارتقى الفريق «الأصفر والأسود» إلى المركز الثاني مؤقتا برصيد 40 نقطة، بانتظار نتيجة اونيون برلين «39 نقطة» الذي يواجه لايبزيغ الرابع في وقت لاحق، إذ يطمح أونيون إلى العودة لمركز الوصافة وتقليص الفارق من جديد إلى نقطة واحدة مع العملاق البافاري.

دورتموند خسر خدمات موكوكو
وخسر دورتموند جهود المهاجم يوسف موكوكو بعد 26 دقيقة إثر تدخل قوي عليه، ليخرج اللاعب الشاب ويدخل مكانه المهاجم العاجي سيباستيان هالر.

ومع بقاء النتيجة متعادلة سلبا حتى الدقيقة 66، دفع مدرب دورتموند إدين ترزيتش بالشاب الأميركي جيو رينا والإنجليزي بنوا غيتينز في محاولة لتنشيط أداء فريقه، وتمكن النجم الإنجليزي الواعد من تسجيل هدف السبق بتسديدة صاروخية بعد دقيقة واحدة من دخوله «67».

وأهدر لاعب الوسط يوليان براندت فرصة مضاعفة النتيجة بعد 10 دقائق، لكنه تمكن من التسجيل في المحاولة الثانية قبل ست دقائق من نهاية اللقاء ليضمن فوز فريقه «84».

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