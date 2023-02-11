عبر قناة الوسط «WTV» حضر الهلال وانسحب دارنس بالغياب في الدوري الليبي

القاهرة - بوابة الوسط

انسحب فريق كرة القدم الأول بنادي دارنس بالغياب أمام نظيره الهلال على ملعب شهداء بنينا في مباراة استعدت قناة الوسط «WTV» لنقلها، في إطار منافسات مرحلة الإياب من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وأعلنت قناة الوسط «WTV» مواعيد الاستوديو التحليلي والنقل للأسبوع الأول لمرحلة الإياب من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا» بتوقيت ليبيا، على خلفية إعلان اتحاد كرة القدم استئناف المسابقة، بعد فترة توقف، بسبب مشاركة المنتخب الوطني في بطولة «شان 2023» بالجزائر.

وكشفت لجنة المسابقات أن الدوري الليبي سيستأنف، السبت، بأولى مواجهات دور الإياب، وسيتم تطبيق العقوبات حسب اللوائح على الأندية المنسحبة.

السبت 11 فبراير

- أبوسليم × الاتحاد المصراتي - ملعب أبوسليم 3:30 نقل «WTV»

- التحدي × شباب الجبل - شهداء بنينا 3:00 نقل «WTV2»

- الخمس × السويحلي - ملعب الخمس 3:30 - تسجيل

- الهلال × دارنس - شهداء بنينا 6:00 نقل «WTV»

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

وتقدم قناة الوسط «WTV» فقرة تحليل الفار (VAR STOUDIO)، لتحليل حالات التحكيم في المباريات بنهاية الاستوديوهات التحليلية يومي الأحد والإثنين، وسيكون زمنها (10 - 15 دقيقة).