شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الهلال ودارنس في دورينا

القاهرة - بوابة الوسط

يلتقي اليوم فريق الهلال مع نظيره دارنس على ملعب شهداء بنينا في تمام السابعة بتوقيت ليبيا، وستنقلها قناة الوسط «WTV»، وسينطلق الاستوديو التحليلي للقاء في تمام السادسة.

ويسعى الفريقان لإحراز أول فوز لهما في بداية مرحلة الإياب من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا»، لتسجيل انطلاقة قوية منذ البداية.

وأنهى دارنس مرحلة الذهاب من الدوري في المركز الثالث برصيد 15 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن المتصدر الأهلي بنغازي، بينما أنهى الهلال سابعا برصيد 10 نقاط.

وأعلن فريق دارنس في وقت سابق انسحابه من بطولة الدوري، وغير معلوم حتى الآن إذا كان سيحضر اللقاء أم لا.

بينما أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم استئناف البطولة بداية من اليوم السبت 11 فبراير، على الرغم من إعلان بعض الفرق انسحابها.

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات

تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

تردد (WTV2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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