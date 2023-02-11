المسابقات: الدوري الممتاز الليبي في موعده ولائحة العقوبات في انتظار المنسحب

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أعلنت لجنة المسابقات أن الدوري الليبي سيستأنف، السبت، بأولى مواجهات دور الإياب، وسيتم تطبيق العقوبات حسب اللوائح على الأندية المنسحبة.

وكشفت المسابقات أن مباريات السبت ستقام، رغم سوء الأحوال الجوية والأمطار، التي قد تؤثر على اللعب في عدد من الملاعب، وتجرى المباريات على النحو التالي:

- 4 مواجهات قوية في «دورينا» عبر شاشات قناة الوسط «WTV».. السبت

المجموعة الأولى

التحدي يلتقي شباب الجبل بملعب شهداء بنينا. اختتم التحدي مرحلة الذهاب برصيد 7 نقاط، وشباب الجبل اختتم مرحلة الذهاب برصيد 4 نقاط.

الهلال يلتقي دارنس بملعب شهداء بنينا، والهلال 10 نقاط، ودارنس 15 نقطة.

المجموعة الثانية

الخمس يلتقي السويحلي بملعب الخمس، واختتم الخمس مرحلة الذهاب برصيد 6 نقاط، والسويحلي اختتم الذهاب برصيد 12 نقطة.

أبوسليم يلتقي الاتحاد المصراتي بملعب أبوسليم، أبوسليم اختتم مرحلة الذهاب في الترتيب الثاني برصيد 16 نقطة، والاتحاد المصراتي بـ6 نقاط.