3 فوز وتعادل في الدورى الليبي لكرة اليد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت الجمعة أربع مباريات في الدوري الليبي لكرة اليد، انتهت ثلاث مباريات منها بالفوز ومباراة واحدة بالتعادل، وكانت النتائج على النحو التالي:

في قاعة زوارة الجزيرة حقق الفوز على ضيفه الشرطة بنتيجة (24-18)، أدار المباراة الحكمان مروان الغول وعبدالباسط القماطي.

على قاعة الزاوية الأولمبي حقق الفوز على ضيفه المشعل بنتيجة (35-24)، أدار المباراة الحكمان إسماعيل حبلوص والصيد حبلوص.

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بقاعة مدينة البيضاء جمع اللقاء الأخضر وضيفه بنغازي الجديدة، انتهت المباراة بفوز بنغازي الجديدة بنتيجة (34-25)، أدار المباراة الحكمان أحمد غرور ويحيى الزوكي، وراقبها فنيا كمال دربي، وإداريا عماد رقص.

بقاعة مدينة بنغازي التقى النجمة وضيفه المروج، الشوط الأول انتهى للنجمة بفارق هدفين (13-11)، وفي الشوط الثاني أضاف النجمة 14 هدفا والمروج 16 هدفا، لتنتهي المباراة بالتعادل (27-27)، وأدار المباراة الحكمان محمد حفيان ومحمد سعد وراقبها فنيًا خالد سعيد وإداريًا مرعي الحاسي.