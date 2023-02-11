صدارة لـ«الأهلي بنغازي والاتحاد» في دوري آمال كرة القدم.. و42 هدفا في 9 مواجهات

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت الجمعة، 9 مباريات ضمن منافسات المجموعتين الأولى والثانية بدوري آمال كرة القدم، اهتزت فيها الشباك 42 مرة بمعدل تهديفي وصل إلى 4.6 هدف في كل مباراة.

المجموعة الأولى

في الجولة العاشرة لفرق المجموعة الأولى جرت أربع مباريات، انتهت بفوز الأهلي بنغازي على الصداقة (3-0)، والنصر على الصقور (3-1)، والأخضر على التعاون (4-1)، وتعادل دارنس مع الهلال (2-2).

- 4 انتصارات وتعادل بمعدل تهديفي عال في دوري أواسط كرة القدم

الترتيب بعد الجولة 10

الأهلي بنغازي في الصدارة بـ25 نقطة، وأقرب الملاحقين الهلال 18 نقطة، الأخضر 16 نقطة، النصر 16 نقطة، التعاون 12 نقطة، الصداقة 10 نقاط، الصقور 6 نقاط، دارنس 6 نقاط، التحدي 4 نقاط، شباب الجبل انسحب دون إكمال مبارياته.

المجموعة الثانية

في الجولة الحادية عشرة لفرق المجموعة الثانية جرت الجمعة، خمس مباريات انتهت بفوز السويحلي على الاتحاد المصراتي (4-2)، والاتحاد على المحلة (10-0)، والأهلي طرابلس على أبوسليم (3-0)، وأساريا على الأولمبي (3-1)، والمدينة على الخمس (3-0).