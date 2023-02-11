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4 مواجهات قوية في «دورينا» عبر شاشات قناة الوسط «WTV».. السبت

القاهرة - بوابة الوسط السبت 11 فبراير 2023, 12:30 مساء
4 مواجهات قوية في «دورينا» عبر شاشات قناة الوسط «WTV».. السبت
شعار قناة الوسط «WTV» في الإطار الأيمن ومباراة للاتحاد المصراتي في الأيسر. (فيسبوك)
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تنطلق السبت منافسات مرحلة الإياب من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، وفي الوقت نفسه، أعلنت قناة الوسط «WTV» مواعيد الاستوديو التحليلي والنقل للأسبوع الأول لمرحلة الإياب من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا» بتوقيت ليبيا، على خلفية إعلان اتحاد كرة القدم استئناف المسابقة، بعد فترة توقف، بسبب مشاركة المنتخب الوطني في بطولة «شان 2023» بالجزائر.

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السبت 11 فبراير
- أبوسليم × الاتحاد المصراتي - ملعب أبوسليم 3:30 نقل «WTV»  
- التحدي × شباب الجبل - شهداء بنينا 3:00 نقل «WTV2»
- الخمس × السويحلي - ملعب الخمس 3:30 - تسجيل
- الهلال × دارنس - شهداء بنينا 6:00 نقل «WTV»

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

وتقدم قناة الوسط «WTV» فقرة تحليل الفار (VAR STOUDIO)، لتحليل حالات التحكيم في المباريات بنهاية الاستوديوهات التحليلية يومي الأحد والإثنين، وسيكون زمنها (10-15 دقيقة).

مباريات الدوري الليبي عبر قناة الوسط «WTV». (الوسط)
مباريات الدوري الليبي عبر قناة الوسط «WTV». (الوسط)
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