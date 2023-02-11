منع جماهير الأهلي طرابلس من حضور مباريات الطائرة لنهاية الموسم واعتباره خاسرا أمام السويحلي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

صدر عن رئيس الاتحاد الليبي للكرة الطائرة عدنان البكباك، القرار رقم (4 لسنة 2023)، ومن ضمن ما جاء فيه: «استنادا إلى تقرير حكم ومراقب مباراة الأهلي طرابلس والسويحلي في ذهاب الدور الرباعي لبطولة ليبيا للكرة الطائرة، واستنادا إلى تقرير رئيس المكتب التنفيذي الموجود داخل القاعة وحضوره الأحداث التي وقعت أثناء وبعد المباراة، وبعد التواصل مع أعضاء المكتب التنفيذي عن طريق التواصل الاجتماعي ومناقشة المشاكل خلال المباراة وبعد إيقافها، تقرر الآتي:

- بعد انتهاء مهلة الترشح.. الأهلي طرابلس والسويحلي ممثلا ليبيا بالبطولة العربية للطائرة

المادة 1

توقع عقوبة خسارة الأهلي طرابلس بثلاثة أشواط لصفر، حسب ما ورد في اللائحة العامة للكرة الطائرة في الفصل الخامس عقوبات جمهور المادة (38).

المادة 2

يعاقب مساعد مدرب فريق الأهلي طرابلس بعدم مرافقة فريقه مباراتين، حسب ما ورد في المادة (33) من الفصل الرابع الفقرة (1) عقوبات الإداريين والمدربين ومن في حكمهم.