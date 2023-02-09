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النصر يحصد أول فوز في الدور الرباعي للطائرة على حساب الأهلي بنغازي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الخميس 09 فبراير 2023, 05:19 مساء
النصر يحصد أول فوز في الدور الرباعي للطائرة على حساب الأهلي بنغازي
لاعبو النصر يحتفلون بالفوز على الأهلي بنغازي في الدور الرباعي للدوري الليبي للكرة الطائرة، 9 فبراير 2023. (الإنترنت)
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حقق نادي النصر الفوز أمام الأهلي بنغازي في ديربي المدينة، بثالث جولات الدور الرباعي (مرحلة التتويج)، ضمن مرحلة الذهاب للدوري الليبي لكرة الطائرة، في اللقاء الذي جمع بينهما على أرضية القاعة الكبرى بطرابلس.

واستطاع النصر أن يقلب الطاولة على نظيره الأهلي بنغازي، ليتفوق في اللقاء بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد للأهلي.

- اليوم ختام مرحلة الذهاب من الدور الرباعي للطائرة
- الأهلي طرابلس يتجاوز النصر بثلاثة أشواط في الدور الرباعي للطائرة

فبعد التأخر في النتيجة وفقدان الشوط الأول لصالح الأهلي بنغازي بنتيجة 25 / 21، استطاع النصر أن يحصد الشوط الثاني لصالحه بـ25 / 23.

وفرط الأهلي بنغازي في فرصته في العودة للمباراة وخسر الشوط الثالث بفارق أربعة أهداف بواقع 25 / 21، قبل أن يخسر اللقاء في الشوط الفاصل بفارق خمسة أهداف 25 / 20.

أول فوز للنصر
وحصد النصر أول فوز له في مشواره نحو التتويج بلقب الدوري الليبي للكرة الطائرة، بعد أن مُني بخسارتين أمام السويحلي والأهلي طرابلس، الذان انطلقت مباراتهما الآن.

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