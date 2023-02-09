النصر يحصد أول فوز في الدور الرباعي للطائرة على حساب الأهلي بنغازي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

حقق نادي النصر الفوز أمام الأهلي بنغازي في ديربي المدينة، بثالث جولات الدور الرباعي (مرحلة التتويج)، ضمن مرحلة الذهاب للدوري الليبي لكرة الطائرة، في اللقاء الذي جمع بينهما على أرضية القاعة الكبرى بطرابلس.

واستطاع النصر أن يقلب الطاولة على نظيره الأهلي بنغازي، ليتفوق في اللقاء بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد للأهلي.

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فبعد التأخر في النتيجة وفقدان الشوط الأول لصالح الأهلي بنغازي بنتيجة 25 / 21، استطاع النصر أن يحصد الشوط الثاني لصالحه بـ25 / 23.

وفرط الأهلي بنغازي في فرصته في العودة للمباراة وخسر الشوط الثالث بفارق أربعة أهداف بواقع 25 / 21، قبل أن يخسر اللقاء في الشوط الفاصل بفارق خمسة أهداف 25 / 20.