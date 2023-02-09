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الاجتماع الأول للمكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لبناء الأجسام «رؤية جديدة وعهد جديد»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الخميس 09 فبراير 2023, 02:20 مساء
الاجتماع الأول للمكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لبناء الأجسام «رؤية جديدة وعهد جديد»
جانب من الاجتماع الأول للاتحاد الليبي لبناء الاجسام، طرابلس، 9 فبراير 2023. (الوسط)
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عقد صباح اليوم بطرابلس المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لبناء الأجسام أول اجتماع له بعد إعادة انتخابه، بقيادة رئيس الاتحاد الليبي لبناء الأجسام عادل القريو، ونائب الرئيس طارق مخلوف، والأمين العام أحمد سعيد، وأمين الصندوق عادل البيباص، وأعضاء المكتب التنفيذي وسام العكاري وعادل الشناكية وإبراهيم الحمودي.

وقال رئيس الاتحاد الليبي لبناء الأجسام في الكلمة الافتتاحية للاجتماع: «يجب أن تكون الفترة الجديدة للاتحاد فترة التغيير نحو الأفضل».

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وأضاف: «نرحب بالأعضاء الجدد الذين يحضرون أول اجتماع للمكتب التنفيذي، وأن أسرة الاتحاد الليبي كانت وما زالت أسرة واحدة تسعى لنقلة نوعية جديدة في رياضة بناء الأجسام».

كما ألقى نائب رئيس الاتحاد طارق مخلوف، كلمة رحب فيها بالجميع، مؤكدا حرص أسرة الاتحاد الجديدة على القيام بنقلة جديدة لرياضة بناء الأجسام الليبية.

وقد عرض الأمين العام للاتحاد أحمد سعيد جدول أعمال الاجتماع، والذي تضمن البنود الآتية:
التقييم العام لعمل الاتحاد للفترة الانتخابية من سنة 2017 وحتى اليوم، وعرض رؤية الاتحاد الجديدة، وإعادة تشكيل الاتحادات الفرعية، وتسمية لجان البطولات المحلية، ومناقشة التصور العام للبرنامج الزمني لنشاط 2023، وتقديم مقترح بخصخصة البطولات المحلية، ووضع تصور لآلية الشراكات مع الجهات الخاصة الراغبة في تنظيم البطولات المحلية والدولية داخل ليبيا، إلى جانب استكمال الدورات المصنفة (A-B-C).

وضع تصورات
إلى جانب وضع تصور لمتابعة الأندية والصالات الخاصة بإقامة المباريات للعام 2023، وتقديم أذونات المزاولة بالتنسيق مع الجهات المختصة، ووضع آلية منح شهادات التدريب من جهات معروفة ومخولة، وعرض ملخص زيارة رئيس الاتحاد لنائب رئيس الاتحاد الدولي.

كما أوضح رئيس الاتحاد عادل القريو بخصوص البند الأول والثاني أهمية التطلع إلى الأفضل وإحداث نقلة نوعية للارتقاء برياضة بناء الأجسام، ووضع رؤية جديدة للتغيير في إقامة البطولات المحلية، والاستفادة والتعاون بين القطاع والصالات الخاصة والشركات الخاصة بالاتحاد الليبي لبناء الأجسام، والاهتمام بمقترح إقامة معرض خاص للمكملات الغذائية بين الشركات الخاصة، إذ سيخدم التنافس الرياضيين، والشركات الخاصة نفسها، ودخول السوق الليبية شركات عالمية جديدة وأصناف مكملات غذائية جيدة.

التعاقد مع شركة تسويق
ويسعى الاتحاد للتعاقد مع شركة خاصة للتسويق تخدم رياضة بناء الأجسام، وكذلك تقنين البطولات المحلية، إذ أصبحت لعبة بناء الأجسام تحتوي على عدة مسميات (بناء الأجسام والفيزيك) وغيرها من التصنيفات الجديدة.

عادل القريو رئيس الاتحاد الليبي لبناء الاجسام من الاجتماع الأول للاتحاد، طرابلس، 9 فبراير 2023. (الوسط)
عادل القريو رئيس الاتحاد الليبي لبناء الاجسام من الاجتماع الأول للاتحاد، طرابلس، 9 فبراير 2023. (الوسط)
طارق مخلوف نائب الرئيس من الاجتماع الأول للاتحاد الليبي لبناء الاجسام، طرابلس، 9 فبراير 2023. (الوسط)
طارق مخلوف نائب الرئيس من الاجتماع الأول للاتحاد الليبي لبناء الاجسام، طرابلس، 9 فبراير 2023. (الوسط)
أحمد السعيد أمين عام الاتحاد من الاجتماع الأول للاتحاد الليبي لبناء الاجسام، طرابلس، 9 فبراير 2023. (الوسط)
أحمد السعيد أمين عام الاتحاد من الاجتماع الأول للاتحاد الليبي لبناء الاجسام، طرابلس، 9 فبراير 2023. (الوسط)
عادل البيباص أمين الصندوق الاتحاد من الاجتماع الأول للاتحاد الليبي لبناء الاجسام، طرابلس، 9 فبراير 2023. (الوسط)
عادل البيباص أمين الصندوق الاتحاد من الاجتماع الأول للاتحاد الليبي لبناء الاجسام، طرابلس، 9 فبراير 2023. (الوسط)
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