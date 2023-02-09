  • Alwasat News
Atwasat

ديربي أواسط مصراتة سويحليا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الخميس 09 فبراير 2023, 12:23 مساء
ديربي أواسط مصراتة سويحليا
لاعبا السويحلي يحتفلان بالفوز على الاتحاد المصراتي في دوري أواسط الممتاز الليبي، 8 فبراير 2023. (الإنترنت)
alwasat radio

انتهى ديربي مصراتة بتفوق فريق السويحلي على نظيره الاتحاد المصراتي بهدفين نظيفين، في آخر مباريات الأسبوع الـ١١ من مسابقة أواسط الممتاز لكرة القدم عن المجموعة الثانية.

مفكرة النتائج
الاتحاد × المحلة 5 - 0 
المدينة × الخمس 3 - 1 
الأهلي طرابلس × أبوسليم 1 - 1
أساريا × الأولمبي 1 - 1
السويحلي × الاتحاد المصراتي 2 - 0

- 4 انتصارات وتعادل بمعدل تهديفي عال في دوري أواسط كرة القدم​
- الاتحاد يغرد وحيدا في صدارة دوري الأواسط قبل «ديربي» مصراتة.. الأربعاء

الترتيب بعد الجولة العاشرة
الاتحاد المصراتي في الصدارة بـ22 نقطة، ويلاحقه الاتحاد بـ21 نقطة، ويأتي ثالثا السويحلي بـ20 نقطة، ورابعا الأهلي طرابلس بـ19 نقطة، وخامسا أساريا بـ17 نقطة، وسادسا أبوسليم بـ15 نقطة، وسابعا المدينة بـ13 نقطة، وثامنا الأولمبي بـ12 نقطة، وتاسعا المحلة بـثلاث نقاط، وعاشرا الخمس من دون نقاط.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مارسيليا يوقف حلم باريس سان جيرمان بكأس فرنسا

مارسيليا يوقف حلم باريس سان جيرمان بكأس فرنسا
مستخدمو «تويتر» يشكون مشكلات فنية

مستخدمو «تويتر» يشكون مشكلات فنية
سويسرا تعيد منحوتة حجرية عمرها 2500 عام إلى البيرو

سويسرا تعيد منحوتة حجرية عمرها 2500 عام إلى البيرو
حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا وسورية تتخطى 16 ألف وفاة

حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا وسورية تتخطى 16 ألف وفاة
تأهل الشاعرة الليبية فاطمة مفتاح إلى المرحلة الثانية بـ«أمير الشعراء» (فيديو)

تأهل الشاعرة الليبية فاطمة مفتاح إلى المرحلة الثانية بـ«أمير الشعراء» (فيديو)
ريال مدريد إلى نهائي كأس العالم للأندية على حساب الأهلي المصري

ريال مدريد إلى نهائي كأس العالم للأندية على حساب الأهلي المصري
سوناك لا يستبعد تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة

سوناك لا يستبعد تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة
واشنطن تتهم الصين بإرسال مناطيد تجسس إلى القارات الخمس

واشنطن تتهم الصين بإرسال مناطيد تجسس إلى القارات الخمس
في حلب السورية.. الناجون يتجرعون مرارة القلق على مفقوديهم

في حلب السورية.. الناجون يتجرعون مرارة القلق على مفقوديهم
«أدرينالين» مع القراندي طوطو (ElGrandeToto)

«أدرينالين» مع القراندي طوطو (ElGrandeToto)
«فلوسنا»: حوار مع وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية

«فلوسنا»: حوار مع وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية
«تحقيقات»: مياه معدنية.. لكن غير صالحة للشرب!

«تحقيقات»: مياه معدنية.. لكن غير صالحة للشرب!
كاريكاتير خيري - اتفاق تطبيع العلاقات بين السودان والإسرائيليين

كاريكاتير خيري - اتفاق تطبيع العلاقات بين السودان والإسرائيليين
1.5 مليون ريال لكل لاعب في الهلال السعودي بعد التأهل إلى نهائي مونديال الأندية

1.5 مليون ريال لكل لاعب في الهلال السعودي بعد التأهل إلى نهائي مونديال الأندية
تقرير أممي: الفقر وليس الدين دافع التحول إلى التطرف في أفريقيا

تقرير أممي: الفقر وليس الدين دافع التحول إلى التطرف في أفريقيا
نص التعديل الـ13 للإعلان الدستوري الذي أقره مجلس النواب

نص التعديل الـ13 للإعلان الدستوري الذي أقره مجلس النواب
قناة الوسط «WTV» تستعد لاستئناف «دورينا» بأضخم تجهيزات عبر مختلف الاستديوهات

قناة الوسط «WTV» تستعد لاستئناف «دورينا» بأضخم تجهيزات عبر مختلف الاستديوهات
نصائح لقيادة آمنة وقت حدوث زلزال

نصائح لقيادة آمنة وقت حدوث زلزال
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
الأهلي طرابلس يتجاوز النصر بثلاثة أشواط في الدور الرباعي للطائرة
الأهلي طرابلس يتجاوز النصر بثلاثة أشواط في الدور الرباعي للطائرة
طائرة السويحلي تهزم الأهلي بنغازي في الدور الرباعي
طائرة السويحلي تهزم الأهلي بنغازي في الدور الرباعي
قائد المنتخب الليبي محمد الساعدي: كل الدعم لزملائي في المنتخب واختيار عون صائب
قائد المنتخب الليبي محمد الساعدي: كل الدعم لزملائي في المنتخب ...
البرانس في الصدارة والطيران أقرب الملاحقين
البرانس في الصدارة والطيران أقرب الملاحقين
ديربي أواسط مصراتة سويحليا
ديربي أواسط مصراتة سويحليا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
المنتخب الليبي يودع «شان» بالفوز على أثيوبيا
المنتخب الليبي يودع «شان» بالفوز على أثيوبيا...
خاص إلى قناة «الوسط».. المصلي يتمسك بمشروعه ويرفض إدارة المنتخب الليبي
خاص إلى قناة «الوسط».. المصلي يتمسك بمشروعه ويرفض إدارة ......
بالصور.. الهدف الثالث للمنتخب الليبي في شباك أثيوبيا
بالصور.. الهدف الثالث للمنتخب الليبي في شباك أثيوبيا...
بالصور.. المنتخب الليبي يسجل الهدف الثاني في شباك إثيوبيا
بالصور.. المنتخب الليبي يسجل الهدف الثاني في شباك إثيوبيا...
التشكيلة الرسمية: مواجهة ليبيا ضد إثيوبيا في «شان»
التشكيلة الرسمية: مواجهة ليبيا ضد إثيوبيا في «شان»...
المزيد
الاجتماع الأول للمكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لبناء الأجسام «رؤية جديدة وعهد جديد»
الاجتماع الأول للمكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لبناء الأجسام ......
الحكم الليبي جرناز قاد 20 مباراة في بطولة محمد السادس للملاكمة
الحكم الليبي جرناز قاد 20 مباراة في بطولة محمد السادس ......
اليوم ختام مرحلة الذهاب من الدور الرباعي للطائرة
اليوم ختام مرحلة الذهاب من الدور الرباعي للطائرة...
ديربي أواسط مصراتة سويحليا
ديربي أواسط مصراتة سويحليا...
البرانس في الصدارة والطيران أقرب الملاحقين
البرانس في الصدارة والطيران أقرب الملاحقين...
المزيد