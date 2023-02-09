ديربي أواسط مصراتة سويحليا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

انتهى ديربي مصراتة بتفوق فريق السويحلي على نظيره الاتحاد المصراتي بهدفين نظيفين، في آخر مباريات الأسبوع الـ١١ من مسابقة أواسط الممتاز لكرة القدم عن المجموعة الثانية.

مفكرة النتائج

الاتحاد × المحلة 5 - 0

المدينة × الخمس 3 - 1

الأهلي طرابلس × أبوسليم 1 - 1

أساريا × الأولمبي 1 - 1

السويحلي × الاتحاد المصراتي 2 - 0

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