ديربي أواسط مصراتة سويحليا...

انتهى ديربي مصراتة بتفوق فريق السويحلي على نظيره الاتحاد المصراتي بهدفين نظيفين، في آخر مباريات الأسبوع الـ١١ من مسابقة أواسط الممتاز لكرة القدم عن المجموعة الثانية.
مفكرة النتائج
الاتحاد × المحلة 5 - 0
المدينة × الخمس 3 - 1
الأهلي طرابلس × أبوسليم 1 - 1
أساريا × الأولمبي 1 - 1
السويحلي × الاتحاد المصراتي 2 - 0
- 4 انتصارات وتعادل بمعدل تهديفي عال في دوري أواسط كرة القدم
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الترتيب بعد الجولة العاشرة
الاتحاد المصراتي في الصدارة بـ22 نقطة، ويلاحقه الاتحاد بـ21 نقطة، ويأتي ثالثا السويحلي بـ20 نقطة، ورابعا الأهلي طرابلس بـ19 نقطة، وخامسا أساريا بـ17 نقطة، وسادسا أبوسليم بـ15 نقطة، وسابعا المدينة بـ13 نقطة، وثامنا الأولمبي بـ12 نقطة، وتاسعا المحلة بـثلاث نقاط، وعاشرا الخمس من دون نقاط.
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