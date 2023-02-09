البرانس في الصدارة والطيران أقرب الملاحقين

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يستمر البرانس في صدارة المجموعة الثالثة بـ١١ نقطة، بعد مرور خمس جولات من دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم، بينما أزاح الطيران نظيره الوفاق من الوصافة بـ10 نقاط.

وأقيمت أمس الأربعاء خمس مباريات في الجولة الخامسة لدوري الدرجة الأولى عن المجموعة الثالثة، انتهت ثلاث منها بالفوز ومباراتان بالتعادل، واهتزت الشباك 12 مرة، بمعدل 2.4 هدف في كل مباراة.

حقق الأفريقي الفوز على نادي خالد بن الوليد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، والسواعد تفوق على نظيره الوحدة بنغازي بهدف دون رد، وعاد الطيران بثلاث نقاط ثمينة بعد فوزه على خليج سرت بثلاثة أهداف مقابل هدفين، جعلته في الوصافة.

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وتعادل المنار والمروج دون أهداف، بينما تعادل الأندلس والبرانس بهدف لهدف.