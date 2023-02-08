الأهلي طرابلس يتجاوز النصر بثلاثة أشواط في الدور الرباعي للطائرة

القاهرة - بوابة الوسط

حقق نادي الأهلي طرابلس الفوز اليوم الأربعاء على نظيره النصر بثلاثة أشواط مقابل لا شيء، في الجولة الثانية من الدور الرباعي لدوري كرة الطائرة الليبي.

وأنهى الأهلي طرابلس الشوط الأول بفارق سبعة أهداف عن النصر، بواقع 25 مقابل 18، بينما أنهى الشوط الثاني بفارق خمس أهداف بعد تسجيله 25 هدفا، مقابل 20 هدفا للنصر.

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وخطف الأهلي طرابلس الشوط الثالث والأخير، بعد شوط كبير حاول فيه النصر استدراك النتيجة والعودة في المباراة، لكن الأهلي أنهاه بفارق أربعة أهداف، ويسجل فوزه الأول في الدور الرباعي، عقب الهزيمة الأولى أمام الأهلي بنغازي.

مواجهة الأهلي بنغازي والسويحلي

وفي ثاني لقاءات اليوم يلتقي الأهلي بنغازي والسويحلي عند الخامسة بتوقيت ليبيا، بقاعة طرابلس الكبرى، وبحضور الجمهور.