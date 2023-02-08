النجار لـ«بوابة الوسط»: دوري الأشبال غير مشجع وأولياء الأمور ينظرون لأبنائهم كمشروع استثماري

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

قال مدرب أشبال فريق الشباب الوحدوي سراج النجار «إن أغلب الأندية مقصرة في التعامل مع الفئات السنية والناشئين؛ بسبب قلة الإمكانات والمال وعدم الرؤية المستقبلية».

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وأضاف النجار في تصريح إلى «بوابة الوسط» قائلًا «إن الطاقم التدريبي يفترض أن يكون متكاملًا مثل الفريق الأول في أي نادٍ»، مؤكدًا أن الدوري الحالي للأشبال مبارياته محدودة ولا يشجع على التنافس بشكل جيد.

وأوضح «أن عقلية أولياء الأمور تغيرت وأصبح كل ولي أمر يرى ابنه مشروعًا استثماريًا للمستقبل؛ لأن كرة القدم أصبح لها مدخول مادي جيد وعلى أولياء الأمور عدم الضغط على المدربين والمبالغة في الاهتمام بأبنائهم؛ لأن ذلك قد يكون شيئًا سلبيًا».

أحد أشبال فرق كرة القدم. (فيسبوك)