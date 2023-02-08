عبدالمطلب لـ«بوابة الوسط»: جمعية الوفاء لقدامى الرياضيين تعقد اجتماعا لمناقشة حال الكرة الليبية

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

أفاد عضو جمعية الوفاء لقدامى الرياضيين عبدالمطلب الأشتر أن الجمعية ستعقد اجتماعًا مهمًا الإثنين بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية للقدامى بكل أنحاء ليبيا لمناقشة الوضع المتدني لكرة القدم.

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وقال عبدالمطلب في تصريح إلى «بوابة الوسط»: «أنه سيجري مناقشة وضع اتحاد الكرة الحالي وحالة التخبط التي تشهدها الكرة الليبية والدعوة لانتخابات قريبة وترشيح كفاءات وشخصيات قادرة على تطوير اللعبة تكون في المشهد الرياضي».

يذكر أن جمعية الوفاء الرياضية أقامت في نوفمبر الماضي جلسة حوارية بمشاركة أكثر من ستين شخصية رياضية وخرجت بتوصيات وقرارات مهمة سيجري إصدارها في كتيب رياضي للتأكيد على دور الجمعية أملا في إصلاح الواقع الرياضي.