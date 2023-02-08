الاتحاد يغرد وحيدا في صدارة دوري الأواسط قبل «ديربي» مصراتة.. الأربعاء

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تتواصل بنجاح مسابقة أواسط كرة القدم لفرق المجموعة الثانية، وجرت الثلاثاء أربع مباريات أسفرت عن النتائج التالية:

- أواسط الهلال في الصدارة والأخضر أقرب الملاحقين

فاز الاتحاد على المحلة بخماسية نظيفة (5-0)، وفاز المدينة على الخمس بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد (3-1)، وتعادل الأهلي طرابلس وأبوسليم بهدف لهدف (1-1)، بينما تعادل أيضا أساريا والأولمبي بهدف لمثله (1-1).

ديربي مرتقب لأواسط مصراتة

الأربعاء سيكون الموعد مع خامس مباريات المجموعة عبر «ديربي» مدينة مصراتة والذي سيجمع بين السويحلي والاتحاد المصراتي.