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الاتحاد يغرد وحيدا في صدارة دوري الأواسط قبل «ديربي» مصراتة.. الأربعاء

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأربعاء 08 فبراير 2023, 11:56 صباحا
الاتحاد يغرد وحيدا في صدارة دوري الأواسط قبل «ديربي» مصراتة.. الأربعاء
فريق أواسط الاتحاد خلال مواجهات سابقة. (صفحة نادي الاتحاد عبر فيسبوك)
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تتواصل بنجاح مسابقة أواسط كرة القدم لفرق المجموعة الثانية، وجرت الثلاثاء أربع مباريات أسفرت عن النتائج التالية:

- أواسط الهلال في الصدارة والأخضر أقرب الملاحقين

فاز الاتحاد على المحلة بخماسية نظيفة (5-0)، وفاز المدينة على الخمس بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد (3-1)، وتعادل الأهلي طرابلس وأبوسليم بهدف لهدف (1-1)، بينما تعادل أيضا أساريا والأولمبي بهدف لمثله (1-1).

ديربي مرتقب لأواسط مصراتة
الأربعاء سيكون الموعد مع خامس مباريات المجموعة عبر «ديربي» مدينة مصراتة والذي سيجمع بين السويحلي والاتحاد المصراتي.

الترتيب بعد الجولة العاشرة
الاتحاد في الصدارة بـ28 نقطة، وأقرب الملاحقين الاتحاد المصراتي بـ22 نقطة، والأولمبي 18 نقطة، والمدينة 15 نقطة، والسويحلي 14 نقطة، والأهلي طرابلس 12 نقطة، وأبوسليم 11 نقطة، وأساريا عشر نقاط، والمحلة ثلاث نقاط، والخمس بنقطتين.

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