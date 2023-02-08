البرانس ضيفا على الأندلس ضمن 5 مباريات في دوري الدرجة الأولى الليبي.. الأربعاء

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تنطلق الأربعاء الجولة الخامسة من مسابقة دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم بخمس مواجهات لفرق المجموعة الثالثة موزعة على الملاعب التالية:

- الأنوار ووفاق أجدابيا والوطن في صدارة دوري الدرجة الأولى

على ملعب مدينة مساعد البرانس يحل ضيفا على الأندلس، والمراقب عمر جمعة، وخليج سرت يستضيف الطيران، والمراقب محمد الشلماني.

وعلى ملعب مدينة درنة الأفريقي يلتقي خالد بن الوليد، والمراقب صالح إدريس، وعلى ملعب مدينة شحات المنار يستضيف المروج، والمراقب إدريس حدوث، وعلى الملعب الجانبي ببنغازي السواعد يتبارى مع الوحدة بنغازي، والمراقب توفيق الضاوي.