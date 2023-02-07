قناة الوسط «WTV» تستعد لاستئناف «دورينا» بأضخم تجهيزات عبر مختلف الاستديوهات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت قناة الوسط «WTV» مواعيد الاستوديو التحليلي والنقل للأسبوع الأول لمرحلة الإياب من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا» بتوقيت ليبيا، على خلفية إعلان اتحاد كرة القدم استئناف المسابقة، السبت، بعد فترة توقف، بسبب مشاركة المنتخب الوطني في بطولة «شان 2023» بالجزائر.

السبت 11 فبراير

- أبوسليم × الاتحاد المصراتي - ملعب أبوسليم 3:30 نقل «WTV»

- التحدي × شباب الجبل - شهداء بنينا 3:00 نقل «WTV2»

- الخمس × السويحلي - ملعب الخمس 3:30 - تسجيل

- الهلال × دارنس - شهداء بنينا 6:00 نقل «WTV»

- 160 هدفا في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم قبل الاستئناف.. السبت

الأحد 12 فبراير

- أساريا × الأهلي طرابلس - ملعب الزاوية 3:00 استوديو «WTV»

- الصقور × النصر - ملعب طبرق 3:00 نقل «WTV2»

- المحلة × المدينة - ملعب أبوسليم 3:30 - تسجيل

- الأهلي بنغازي × الصداقة - شهداء بنينا 5:30 استوديو «WTV»

الإثنين 13 فبراير

- الاتحـاد × الأولمبي - ملعب أبوسليم 3:00 استوديو «WTV»

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

تقدم قناة الوسط «WTV» فقرة تحليل الفار (VAR STOUDIO) لتحليل حالات التحكيم في المباريات بنهاية الاستوديوهات التحليلية يومي الأحد والإثنين، وسيكون زمنها (10-15 دقيقة).