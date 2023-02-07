160 هدفا في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم قبل الاستئناف.. السبت

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تنطلق السبت منافسات مرحلة الإياب من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

مرحلة الإياب شهدت تعاقدات جديدة ومدربين جددًا ومعسكرات خارجية ومحلية ومباريات ودية لكل فرق الدوري الممتاز، فهل نشهد مرحلة تنافسية قوية بين فرق الممتاز بحجم التعاقدات التي جرى إبرامها من محترفين جدد ولاعبين من تونس ومصر والجزائر؟

الأسبوع الأول للمجموعة الأولى

السبت: التحدي يلتقي شباب الجبل بملعب شهداء بنينا، التحدي اختتم مرحلة الذهاب برصيد 7 نقاط، وشباب الجبل اختتم مرحلة الذهاب برصيد 4 نقاط.

السبت: الهلال يلتقي دارنس بملعب شهداء بنينا، الهلال 10 نقاط ودارنس 15 نقطة.

- التحدي وشباب الجبل في بداية استئناف الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم

الأحد: النصر يلتقي الصقور بملعب طبرق، النصر 15 نقطة، والصقور12 نقطة.

الأحد: الأهلي بنغازي يلتقي الصداقة بملعب شهداء بنينا.

الأهلي بنغازي بطل مرحلة الذهاب يلتقي بالصداقة في المجموعة الأولى الأهلي بنغازي برصيد 16 نقطة والصداقة 10 نقاط.

مباراة الأخضر والتعاون مؤجلة، بسبب مشاركة الأخضر في منافسات كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية».

الأسبوع الأول للمجموعة الثانية

السبت: الخمس يلتقي السويحلي بملعب الخمس، الخمس اختتم مرحلة الذهاب برصيد 6 نقاط، والسويحلي اختتم الذهاب برصيد 12 نقطة.

السبت: أبوسليم يلتقي الاتحاد المصراتي بملعب أبوسليم، أبوسليم اختتم مرحلة الذهاب في الترتيب الثاني برصيد 16 نقطة، والاتحاد المصراتي 6 نقاط.

الأحد: أساريا يلتقي الأهلي طرابلس بملعب الزاوية، أساريا اختتم مرحلة الذهاب برصيد11 نقطة، والأهلي طرابلس اختتم المرحلة في الترتيب الثالث بـ15 نقطة.

الأحد: المحلة يلتقي المدينة بملعب أبوسليم، المحلة اختتم مرحلة الذهاب بـ6 نقاط، والمدينة برصيد بـ9 نقاط.

الإثنين: الاتحاد يلتقي الأولمبي بملعب أبوسليم، الأولمبي اختتم مرحلة الذهاب برصيد 10 نقاط، أما فريق الاتحاد بطل مرحلة الذهاب برصيد 23 نقطة.

عدد الأهداف المسجلة في مرحلة الذهاب 160 هدفًا.