وزير الرياضة يستقبل نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

استقبل وزير الرياضة، عبدالشفيع الجويفي، في مقر الوزارة نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه ورئيس اتحاد البحر المتوسط التونسي، بشير الشريف، رفقة رئيس الاتحاد الليبي للكاراتيه، جمال الرعيض، ومدير المدينة الرياضية ناصر العجمي.

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وخلال استقباله، أكد وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي لنائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه بشير الشريف عمق العلاقة التي تربط الشعبين الليبي والتونسي، مبديًا دعم الوزارة الكامل للكاراتيه الليبي في استقبال أي حدث قاري أو دولي.

كما أثنى وزير الرياضة على الكاراتيه الليبي وتشريفه للرياضة في كل الأحداث الرياضية.

بشير الشريف. (تصوير - محمد قجام)

عبد الشفيع الجويفي. (تصوير - محمد قجام)