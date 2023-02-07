السويحلي والنصر والأهليان في افتتاح رباعي الطائرة الليبية بطرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تنطلق الثلاثاء بالقاعة الكبرى في طرابلس مباريات ذهاب الدور الرباعي لبطولة ليبيا للكرة الطائرة، الذي يقام بنظام التجمع بمشاركة فرق السويحلي والأهلي طرابلس والأهلي بنغازي والنصر.

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وتتواصل المنافسات لثلاثة أيام بواقع مباراتين يوميا، وتجرى الثلاثاء أولى المواجهات وتجمع بين السويحلي والنصر، وتعقبها مباراة الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي.

مواجهات الأربعاء والخميس

وتجرى الأربعاء، المباراة الأولى التي تجمع بين السويحلي والأهلي بنغازي، وتعقبها مباراة الأهلي طرابلس والنصر.

ويشهد الخمس المباراة الأولى وتجمع بين النصر والأهلي بنغازي، وتعقبها مباراة الأهلي طرابلس والسويحلي.

يشار إلى أن إياب الدوري الرباعي سيقام بمدينة مصراتة، عقب مشاركة ناديي السويحلي والأهلي طرابلس في بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة.

الأكثر نقاطا فى التجمعين سيتوج ببطولة ليبيا للكرة الطائرة للموسم الرياضي 2022- 2023.