الشلماني لـ«بوابة الوسط» من سويسرا: «فيفا» تحذر من اللجوء للمحاكم العامة

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

كشف رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني، النقاب عن تلقي مجلس الإدارة رسالة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، أكد فيها الأخير أن المبدأ العام للاتحاد الدولي يحظر اللجوء إلى المحاكم العامة ما لم يتضمن ذلك النظام الأساسي لـ«فيفا» والاتحاد الليبي لكرة القدم.

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وقال الشلماني في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»: «أنا موجود حاليا في سويسرا بمقر (فيفا) التي تشجع على الحوار وتدعو إلى التفاهم بين كل الأطراف، وإنها تدعو لترسيخ قيم الحكم الرشيد بالرياضة».

الجدير بالذكر أن القضية المرفوعة من قبل منافسي الشلماني في الانتخابات الأخيرة أنور الطشانى وإبراهيم شاكة منذ العام ونصف العام في المحاكم الليبية، وصلت إلى مرحلة مهمة من التقاضي، خاصة أن النائب العام طالب اللجنة الأولمبية الليبية بتشكيل لجنة تسييرية ومخاطبة (فيفا) بعد صدور حكم ببطلان الانتخابات، كما قدم اتحاد الكرة استشكالا وتظلما بالقضية التي لم تحسم نهائيا.

نص رسالة الفيفا. (إنترنت)

نص رسالة الفيفا. (إنترنت)

نص رسالة الفيفا. (إنترنت)