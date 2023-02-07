معهد النفط بطرابلس يفتتح مسبحا نصف أولمبي (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

افتتح، الإثنين، رسميا مسبح نصف أولمبي بمعهد النفط في طرابلس، بحضور رئيس الاتحاد الليبي للسباحة عصمان القنين، والنائب الثاني لرئيس اللجنة الأولمبية الليبية خميس آدم، ومدير معهد النفط الدكتور علي الديب، ومدير مركز السباحة والغوص والإنقاذ بمعهد النفط شكري حامد، وعدد من أعضاء الاتحاد الليبي للسباحة منهم علي أبوفارس، ونبيلة التاجوري، ومصطفى طفح.

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المسبح الجديد نصف أولمبي (25 في 16 مترا) مغطى ويحتوي على العديد من المرافق المهمة المميزة، من بينها قاعات للتدريب ومرافق صحية وتدريبية، كما يحتوي كذلك على معدات إنقاذ وتعليم الغوص للسباحين المبتدئين وغير المبتدئين.

المسبح إضافة جديدة للسباحة الليبية وقادر على تنظيم البطولات والتدريبات المحلية، فضلا عن استضافة البطولات المحلية، كما يعتبر إضافة من الإضافات المهمة للرقي برياضة السباحة الليبية، والتي تفتقر إلى مثل هذه المسابح، خصوصا في مجال التدريب.

معهد النفط في طرابلس يفتتح مسبحا نصف أولمبي. (فيسبوك)

معهد النفط في طرابلس يفتتح مسبحا نصف أولمبي. (فيسبوك)

معهد النفط في طرابلس يفتتح مسبحا نصف أولمبي. (فيسبوك)