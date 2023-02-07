وزارة الداخلية تكرم نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

كرمت وزارة الداخلية نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه التونسي بشير الشريف، على هامش زياراته لوزارة الداخلية والتقائه برئيس مكتب العلاقات ومدير مكتب الأمن الرياضي العميد عبدالباسط الطبال.

- وزير الرياضة خلال استقباله نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه: ليبيا قادرة على استضافة أكبر المنافسات

جاء التكريم نظير الجهد والدعم اللذين تقدمهما لليبيا في استضافة الأحداث الرياضية، كما قدم العميد عبدالباسط الطبال درعا إلى نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه خلال زيارته لطرابلس ودعمه الكاراتيه في ليبيا.