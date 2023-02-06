استدعاء لاعب الجزيرة زوارة محمد بكة لصفوف منتخب السلة قبل بطولة المنستير

القاهرة - بوابة الوسط

وقع اختيار المنتخب الوطني الليبي لكرة السلة على لاعب الفريق الأول بنادي الجزيرة زوارة محمد بكة ليكون ضمن قائمة «فرسان المتوسط» التي ستشارك في البطولة الدولية الودية المقرر إقامتها بمدينة المنستير التونسية خلال الفترة من 16 إلى 20 فبراير الجاري، بحسب «صفحة نادي الجزيرة زوارة عبر فيسبوك».

- 14 لاعبا في قائمة منتخب ليبيا لبطولة تونس الودية

ووجه مدرب المنتخب الليبي عبدالمنعم عون الدعوة لـ14 لاعبًا، من أجل الالتحاق بالمنتخب الوطني لكرة السلة، الذي دخل معسكرًا قصيرًا في تونس قبيل انطلاق البطولة.

ضمت القائمة: أنيس المنصوري وعبدالقادر رزق ونسيم بدروش وعلي ناجي وعلي مادي ومحمد أبوزقية وعلي مفتاح أبوبكر وحاتم الغرابي وسفيان فتحي حمد وإدريس زيو وإسماعيل الجهمي ومحمد كامل بكة ومحمد الصفراني ومحمد السيليني.