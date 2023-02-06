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رئيس الأمن الرياضي بوزارة الداخلية يستقبل نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الإثنين 06 فبراير 2023, 02:46 مساء
رئيس الأمن الرياضي بوزارة الداخلية يستقبل نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه
العميد عبدالباسط الطبال. (فيسبوك)
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استقبل رئيس مكتب العلاقات ورئيس الأمن الرياضي بوزارة الداخلية، العميد عبدالباسط الطبال، بمقر الوزارة نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، بشير الشريف، رفقة رئيس الاتحاد الليبي للكاراتيه جمال الرعيض، ورئيس الاتحاد الفرعي للكاراتيه بطرابلس علي الشارف، ومدير المدينة الرياضية ناصر العجمي، والمدير الفني للاتحاد الليبي للكاراتيه عماد الككلي، وأسرة الكاراتيه الليبية.

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وخلال استقباله لهم بمكتبه، أكد العميد عبدالباسط الطبال دعمه الكامل لاستضافة ليبيا لأي حدث رياضي، مبديا استعداد وزارة الداخلية التام للتعاون مع الاتحاد الليبي في كل نشاطاته، مؤكدا على الأمن والاستقرار الذين تنعم بهما ليبيا.

الشريف يعبر عن سعادته لحفاوة الاستقبال
ومن جهته، عبر نائب رئيس الاتحاد الدولي، بشير الشريف، عن سعادته بحفاوة الاستقبال التي حظى بها منذ نزوله ليبيا، مشيرا إلى أنه مندهش من البنى التحتية والطرق والفنادق الرائعة التي شاهدها خلال تجوله بمدينة طرابلس التي تنعم بالأمن والاستقرار، وأنه على استعداد تام لمساندة ليبيا في استضافة بطولة شمال أفريقيا خلال أغسطس المقبل واستضافة البطولة الأفريقية خلال ديسمبر المقبل.

كما عبر رئيس الاتحاد الليبي للكاراتيه عن سعادته بحفاوة الاستقبال من العميد عبدالباسط الطبال ومن كل الضباط بوزارة الداخلية، مثنيا على دورهم المميز في تأمين البطولات المحلية والدولية، كما شكر الرعيض الشريف على حضوره ودعمه الكامل لاستضافة ليبيا لبطولة شمال أفريقيا.

جاهزية الملاعب والمرافق لاستقبال الحدث
من جهته، عبر رئيس الاتحاد الفرعي للكاراتيه بطرابلس الكبرى، علي الشارف، عن سعادته بحفاوة الاستقبال من العميد عبدالباسط الطبال ودعمه الكامل لأنشطة الاتحاد الليبي عامة والكاراتيه الليبية، كما تحدث المدير الرياضي ناصر العجمي عن استعداد صالتي 17 فبراير والصالة الكبرى وجاهزيتهما لاستقبال أي حدث قاري، مبديا شكره لوزارة الداخلية وضباطها في حماية المرافق الرياضية وحرصهم الدائم على استقرار الأمن بالبطولات المحلية.

كما تحدث المدير الفني بالاتحاد الليبي، عماد الككلي، عن حسن استقبال وزارة الداخلية لنائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه ولأسرة الكاراتيه الليبية، مؤكدا ضرورة تكاتف الجميع من أجل استضافة ليبيا لبطولة شمال أفريقيا، لأنه يسهم وبشكل كبير في تطور اللعبة التي شهدت أكثر من تتويج في 2022.

جمال الرعيض. (فيسبوك)
جمال الرعيض. (فيسبوك)
ناصر العجمي. (فيسبوك)
ناصر العجمي. (فيسبوك)
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