محاضرتان في دورة المعد البدني بالأكاديمية الأولمبية الليبية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تتواصل بالأكاديمية الأولمبية الليبية بطرابلس دورة المعد البدني رجال للمستوى الثالث، وتستهدف 11 مشاركا، ويتضمن برنامجها محاضرات نظرية وعملية الإثنين مع محاضرتين المحاضرة الأولى بعنوان «الاختبارات والقياس»، والمحاضرة الثانية بعنوان «التحليل الحركي والميكانيكا في المجال الرياضي».

ويتجدد الموعد الثلاثاء مع محاضرتين أيضا، المحاضرة الأولى بعنوان «تنمية عناصر اللياقة البدنية»، والمحاضرة الثانية بعنوان «كيفية وضع خطة سنوية».

أما الأربعاء فيشهد المحاضرة الأولى بعنوان «كيفية تصميم برنامج تدريبي سنوي»، والمحاضرة الثانية بعنوان «كيفية تقنين الأحمال التدريبية»، والخميس محاضرتان بعنوان ورشة عمل عملي، على أن يقام السبت المقبل الاختبار النظري والعملي، ويجرى الأحد حفل الختام وتوزيع الشهادات.

دورة المعد البدني. (فيسبوك)

دورة المعد البدني. (فيسبوك)