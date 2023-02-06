مواجهة ليبية إسبانية في «دولية الملاكمة» بالمغرب.. الإثنين

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تشهد بطولة محمد السادس الدولية للملاكمة منافسات الحزام الذهبي، الإثنين، بمدينة مراكش المغربية مواجهة ليبية إسبانية في وزن 60/ 63.5 كلغ، عبر الملاكم الليبي عبدالباسط خير ويتبارى مع الإسباني إدريان كروز.

وفي وزن 75/ 80 كلغ يلتقي الملاكم الليبي أسامة البركوس مع الإسباني جاليدوف.

- 5 ليبيين في دولية محمد الخامس للملاكمة بالمغرب

ويتجدد الموعد الثلاثاء في نصف نهائي وزن 63.5/ 67 كلغ مع مباراة الليبي أكرم أنبيه مع بطل كازخستان.

يشار إلى أن الثلاثي الليبي تأهل إلى الأدوار التالية، بعد فوز عبدالباسط خير على السويسري سارمينتو بنتيجة (4-1)، وفوز أسامة البركوس على الغيني سماح الحسن بنتيجة (3-2)، وفوز أكرم أنبيه على ملاكم سيشل بون فاس بنتيجة (3-2).

منافسات بطولة الملاكمة المغربية الدولية. (فيسبوك)