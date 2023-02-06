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خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: مثلث برمودا الرياضي.. ولا يوجد من يقاضي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 فبراير 2023, 12:57 مساء
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: مثلث برمودا الرياضي.. ولا يوجد من يقاضي
نهائي «شان 2023» في الإطار الأيمن وخليفة بن صريتي في الأيسر. (أرشيفية : الإنترنت)
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اختتمت بطولة أمم أفريقيا للاعبين المحليين السابعة «شان 2023» التي نظمتها الجزائر، وشاركت فيها 17 دولة أفريقية، وتغيبت عنها المغرب صاحبة آخر بطولتين، بسبب خلافات سياسية، وقد وصل للمباراة النهائية فريقا الجزائر والسنغال، حيث لعبا السبت وقدما مباراة كبيرة تليق بسمعة الكرة في البلدين، وقد تساوت كفة الفريقين في النواحي الفنية في عديد النقاط، وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل دون أهداف، وكذلك 30 دقيقة إضافية من اللعب والمتعة، ثم احتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح، وكان الفريق الجزائري أقرب إلى تحقيق البطولة، لو نجح مهاجمه أيمن محيوس في تسجيل الركلة الخامسة، لكنه ضيعها بارتباك شديد حيث وضع الكرة في أيدي حارس المرمى السنغالي مع أنه هداف الدورة برصيد خمسة أهداف.

توالت بعدها الركلات وفاز الفريق السنغالي الذي استحق البطولة عن جدارة، لأنه لعب أمام خصم قوي وجماهير غفيرة تسانده بملعب مانديلا، وقد أدار الحكم الغابوني بيير غيستين المباراة باحترافية واقتدار رغم صعوبتها وعدم تعاون أغلب لاعبي الفريقين معه، لكن بقوة شخصيته وتنفيذه لروح القانون وصل بالمباراة إلى بر الأمان، وهكذا أسدل الستار على بطولة «شان» التي نجحت الجزائر إلى حد كبير في تنظيمها، وضيعت بطولتها من بين يديها بعد خمسة انتصارات متتالية، وحافظت على نظافة شباك مرماها دون أي أهداف.

- خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: واقع الكرة الليبية والاتحاد العام والجمعية العمومية
- خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: مآسي الرياضة الليبية.. وخروجنا من بطولة «الشان» الأفريقية

عموما تقام حاليا بالمغرب كأس العالم للأندية بمشاركة سبعة فرق هي (نادي ريال مدريد الإسباني - نادي أوكلاند سيتي النيوزلاندي - نادي الوداد المغربي - نادي فلامنجو البرازيلي - نادي سياتل ساوندرز الأميركي - نادي الهلال السعودي - نادي الأهلي المصري)، والتي تستمر منافساتها لليوم الحادي عشر من فبراير الجاري، وبالأمس القريب نظم العراق بنجاح كبير بطولة «الخليج العربي 25»  وتحصل على بطولتها، وقد أرجع البعض ذلك النجاح إلى وجود اللاعب الدولي العراقي يونس محمود في اتحاد الكرة، ولهذا سعى اتحادنا الهاوي للفشل المتكرر بالاستعانة باللاعبين السابقين ظنا منه بأن يتكرر هذا السيناريو مع منتخباتنا الليبية، لكنهم تناسوا أن النجاح الذي تحقق كان بسبب وجود برنامج علمي جرى تقديمه للجمعية العمومية التي لا يوجد بها أندية الشنطة واستمر في تنفيذه اتحاد الكرة العراقي بنجاح حتى تحققت النتائج الإيجابية، علما بأنهم يعانون من ظروف ليبيا السياسية والاقتصادية نفسها.

ودعك من كأس العالم في قطر التي ما زال العالم الرياضي يتحدث عنها بكل فخر، وكأس «السوبر» التي أقيمت بالسعودية وفاز فيه فريق برشلونة على فريق ريال مدريد، إن العالم يتحرك من حولنا في كل الاتجاهات ونحن مع وزارة الرياضة العاطلة عن العمل واللجنة الأولمبية المترهلة والاتحاد العام الذي ما زالت تلاحقه لعنة الانتخابات الأخيرة، نراوح في المكان نفسه دون أن نخطو أي خطوة للأمام وتصحبنا خيبة الأمل دون أي نشاطات عالمية أو نتائج إيجابية أو حتى تنظيم بطولة لكرة الشاطئ التي لا تحتاج إلا للرمال والشباك والمدرجات الموقتة.

وما زالت قيادات الرياضة تصر على البقاء في مناصبها التي ورثتها بالرغم من مطالبة الكثيرين لهم بالرحيل، إن مثلث برمودا الرياضي الذي اُبتليت به الرياضة الليبية سيستمر رغم الجمود الرياضي والنتائج السلبية إلى أن يكون هناك إعلام صادق ينقل الحقيقة ويكشف المستور وجماهير رياضية قادرة على أن تصنع الحدث، وليس المتابعة في صمت وتنتظر الفرج من السماء، ووجود جهات شرعية فاعلة توقف نزيف التدهور الرياضي، ودولة تعتبر الرياضة مشروعا قوميا للنهوض بشبابها.

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