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وزير الرياضة خلال استقباله نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه: ليبيا قادرة على استضافة أكبر المنافسات

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 فبراير 2023, 12:51 مساء
وزير الرياضة خلال استقباله نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه: ليبيا قادرة على استضافة أكبر المنافسات
وزير الرياضة خلال استقباله نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه. (الصفحة الرسمية لوزارة الرياضة الليبية عبر فيسبوك)
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استقبل وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية، عبدالشفيع الجويفي، الأحد، بديوان الوزارة، التونسي بشير الشريف نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، ورئيس اتحاد البحر المتوسط الذي وصل العاصمة طرابلس في زيارة عمل قصيرة، وأكد جاهزية وقدرة ليبيا على استضافة أبرز وأكبر الأحداث الرياضية.

ورحب الوزير بمنح الاتحادين الدولي والمتوسطي الدعم والثقة لليبيا لاستضافة بطولة شمال أفريقيا منتصف العام الجاري، وأكد الوزير خلال اللقاء، الذي حضره رئيس الاتحاد الليبي للكاراتيه، أن تنظيم واستضافة أحداث رياضية كبيرة كهذه يعد من بين أبرز الأولويات التي تحرص الوزارة دائما على تنظيمها وتدفع جميع الاتحادات الرياضية الليبية لطلب استضافتها واحتضانها، بحسب الصفحة الرسمية لوزارة الرياضة الليبية عبر «فيسبوك».

- نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه في ليبيا الأحد لتنسيق بطولة شمال أفريقيا

وشدد وزير الرياضة خلال اجتماعه على ضرورة العمل لفتح المزيد من جسور التواصل والتعاون مع الاتحادات الدولية والقارية وترشيح الخبرات الليبية لشغل المناصب في مختلف الاتحادات العربية والقارية والدولية.

كما وجه الوزير الدعوة للاتحادين الدولي والمتوسطي بالوقوف مع الاتحاد الليبي ودعمه وتطوير كوادره ومساعدته لتنفيذ برامجه في تطوير هذه الرياضة ومساعدة الرياضيين الليبيين والأخذ بيدهم ليعتلوا منصات التتويج ويحققوا مزيد النجاحات الدولية.

وبدوره، حيا نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه وزير الرياضة على دعمه وانحيازه الكبيرين لدعم الرياضة الليبية ومساندته الملموسة للاتحادات الرياضية بما فيها اتحاد الكاراتيه، وتأكيده الرسمي بأن ليبيا جاهزة في أي وقت لاستضافة البطولات العربية والدولية.

وزير الرياضة خلال استقباله نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه. (الصفحة الرسمية لوزارة الرياضة الليبية عبر فيسبوك)
وزير الرياضة خلال استقباله نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه. (الصفحة الرسمية لوزارة الرياضة الليبية عبر فيسبوك)
وزير الرياضة خلال استقباله نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه. (الصفحة الرسمية لوزارة الرياضة الليبية عبر فيسبوك)
وزير الرياضة خلال استقباله نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه. (الصفحة الرسمية لوزارة الرياضة الليبية عبر فيسبوك)
حضور اجتماع وزير الرياضة ونائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه. (الصفحة الرسمية لوزارة الرياضة الليبية عبر فيسبوك)
حضور اجتماع وزير الرياضة ونائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه. (الصفحة الرسمية لوزارة الرياضة الليبية عبر فيسبوك)
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