الاتحاد المصراتي يتصدر دوري الآمال وسط مطاردة الاتحاد.. وأساريا يهدئ من سرعة الأهلي طرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت الأحد، خمس مباريات ضمن الجولة العاشرة (الأسبوع الأول إيابا) لمسابقة آمال كرة القدم لفرق المجموعة الثانية، أسفرت عن النتائج التالية:

فاز الاتحاد على الأولمبي بهدفين دون مقابل (2-0)، وأساريا على الأهلي طرابلس بالنتيجة نفسها، بينما فاز المدينة على المحلة (5-1).

- 4 انتصارات وتعادل بمعدل تهديفي عال في دوري أواسط كرة القدم

وفاز السويحلي على الخمس بخماسية نظيفة (5-0)، والاتحاد المصراتي على أبوسليم بثلاثة أهداف دون رد (3-0).