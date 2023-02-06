الاتحاد المصراتي يتصدر دوري الآمال وسط مطاردة الاتحاد.. وأساريا يهدئ من سرعة الأهلي طرابلس

جرت الأحد، خمس مباريات ضمن الجولة العاشرة (الأسبوع الأول إيابا) لمسابقة آمال كرة القدم لفرق المجموعة الثانية، أسفرت عن النتائج التالية:
فاز الاتحاد على الأولمبي بهدفين دون مقابل (2-0)، وأساريا على الأهلي طرابلس بالنتيجة نفسها، بينما فاز المدينة على المحلة (5-1).
- 4 انتصارات وتعادل بمعدل تهديفي عال في دوري أواسط كرة القدم
وفاز السويحلي على الخمس بخماسية نظيفة (5-0)، والاتحاد المصراتي على أبوسليم بثلاثة أهداف دون رد (3-0).
الترتيب بعد الجولة العاشرة
الاتحاد المصراتي يغرد وحيدا في الصدارة بـ22 نقطة، ويلاحقه الاتحاد بـ21، وثالثا السويحلي 20، ورابعا الأهلي طرابلس 19، وخامسا أساريا 17، وسادسا أبوسليم 15، وسابعا المدينة 13، وثامنا الأولمبي 12، وتاسعا المحلة 3، وعاشرا الخمس دون نقاط.
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