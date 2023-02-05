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14 لاعبا في قائمة منتخب ليبيا لبطولة تونس الودية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 فبراير 2023, 07:17 مساء
14 لاعبا في قائمة منتخب ليبيا لبطولة تونس الودية
لقطة من لقاء سابق للمنتخب الليبي أمام نظيره الإماراتي. (أرشيفية: الإنترنت)
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وجه مدرب المنتخب الليبي عبدالمنعم عون الدعوة لـ14 لاعبًا، من أجل الالتحاق بالمنتخب الوطني لكرة السلة، الذي سيدخل معسكرًا قصيرًا في تونس الخميس المقبل، قبيل انطلاق البطولة.

ويتأهب المنتخب الليبي للمشاركة في بطولة تونس الدولية الودية التي ستنطلق في الفترة ما بين 16 و20 فبراير الجاري، وفق ما نشرته صفحة الاتحاد الليبي لكرة السلة بـ«فيسبوك».

وإليكم قائمة المنتخب كاملة:
أنيس المنصوري وعبدالقادر رزق ونسيم بدروش وعلي ناجي وعلي مادي ومحمد أبوزقية وعلي مفتاح أبوبكر وحاتم الغرابي وسفيان فتحي حمد وإدريس زيو وإسماعيل الجهمي ومحمد كامل بكه ومحمد الصفراني ومحمد السيليني.

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وأعلن اتحاد كرة السلة الليبي في وقت سابق عبر صفحته الشخصية بـ«فيسبوك» توقف دوري السلة بدرجته الأولى اعتبارًا من اليوم الأحد، لتمكين المنتخب من الدخول في معسكر استعدادي ما قبل المشاركة في البطولة.

الفرق المشاركة في البطولة
ويشارك رفقة المنتخب الليبي والمنتخب التونسي صاحب الاستضافة منتخبا الأردن والجزائر، بالإضافة إلى فريق من الدوري الفرنسي لكرة السلة.

وتأكد غياب اللاعبان الدوليان محمد الساعدي لاعب نادي السد القطري وغيث الرحمن مفتاح لاعب نادي الخليج السعودي، عن المشاركة مع المنتخب في البطولة التونسية، وفق ما نشرته صفحة كرة السلة الليبية بـ«فيسبوك».

قائمة منتخب ليبيا لكرة السلة المشاركة في بطولة تونس الدولية الودية، 5 فبراير 2023. (صفحة الاتحاد الليبي لكرة السلة بفيسبوك)
قائمة منتخب ليبيا لكرة السلة المشاركة في بطولة تونس الدولية الودية، 5 فبراير 2023. (صفحة الاتحاد الليبي لكرة السلة بفيسبوك)
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