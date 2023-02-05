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«الأخضر» يتعادل وديا أمام المريخ السوداني بالقاهرة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 فبراير 2023, 07:03 مساء
«الأخضر» يتعادل وديا أمام المريخ السوداني بالقاهرة
عمليات إحماء لاعبي فريق الأخضر الليبي قبل مواجهة المريخ السوداني وديا، القاهرة، 5 فبراير 2023. (الإنترنت)
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تعادل نادي الأخضر الليبي مع نظيره المريخ السوداني بالقاهرة، في أولى تجاربه الودية الاستعدادية لانطلاق المشوار الأفريقي؛ إذ سيستهل الأخضر مشواره بدور المجموعات في بطولة الكونفدرالية.

وسيبدأ الأخضر ممثل ليبيا الوحيد بالبطولات الأفريقية مشواره بلقاء خارج الديار أمام مارومو غالانتس الجنوب أفريقي.

تشكيلة اللقاء
وبدأ الأخضر اللقاء بتشكيلة مكونة من: مفتاح الدرسي لحراسة المرمى، وهيثم المحمدي ومصطفى حمزة وجدي سعيد وأنس الورفلي في خط الدفاع، وفي المنتصف صهيب بن سليمان وإيسيان إيديم وأكرم الزوي، أما في الهجوم فقاده المحترف أري بابل إلى جانب سالم المسلاتي وعامر التاورغي.

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وأجرى مدرب فريق الأخضر ثمانية تغييرات خلال الشوط الثاني من اللقاء، بخروج أنس الورفلي وأري بابل ودخول حسن عباس وأحمد الحاسي، ومرة أخرى تبديلين دفعة واحدة بخروج صهيب بن سليمان وعامر التاورغي ودخول محمد الكستا وأسامة بوجليدة.

وخروج وجدي سعيد وسالم روما ومفتاح الدرسي، ودخول ميدي البرعصي وطلحة رزق ورضوان توفيق، وخروج إيسيان إيديم ودخول يونس الحجازي بديلا له.

ومن المنتظر أن يجري الفريق مجموعة من المباريات الودية مع أندية مصرية، قبل السفر إلى جنوب أفريقيا.

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