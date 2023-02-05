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الزروق يستقبل نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه.. وتعهدات بتقديم بطولات قوية في طرابلس (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأحد 05 فبراير 2023, 03:35 مساء
الزروق يستقبل نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه.. وتعهدات بتقديم بطولات قوية في طرابلس (صور)
جمال الزروق يستقبل بشير الشريف. (تصوير - محمد قجام)
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استقبل رئيس اللجنة الأولمبية الليبية الدكتور جمال الزروق، رفقة الأمين العام خالد الزنكولي، الأحد، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه التونسي بشير الشريف، في مقر الأولمبية اللييية.

وخلال الزيارة أثنى رئيس اللجنة الأولمبية على دور الاتحاد الدولي في دعم الاتحاد الليبي للكاراتيه، مقدما دعمه لاستضافة ليبيا بطولة شمال أفريقيا.

- نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه في ليبيا الأحد لتنسيق بطولة شمال أفريقيا

وعبر نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه عن شكره العميق لحفاوة الاستقبال، مبديا استعداداه لاستضافة ليبيا الحدث الأبرز على صعيد لعبة الكاراتيه.

الزروق يكرم الشريف أثناء الزيارة  
وكرم الزروق نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه بشير الشريف، خلال زيارته إلى ليبيا واستقباله له في مقر الأولمبية الليبية.

وخلال زيارته ليبيا قام الشريف بجولة تفقدية رفقة رئيس الاتحاد الليبي للكاراتيه جمال الرعيض، ورئيس الاتحاد الفرعي في طرابلس علي الشارف.

منشآت طرابلس جاهزة لاستقبال البطولات
كان في استقبالهم رئيس المنشآت الرياضية في طرابلس ناصر العجمي، وأكد استعداد الصالتين لاستضافة أي حدث رياضي في ليبيا، وأن الصالتين ستدخلان خلال اليومين المقبلين الصيانة التامة، مما يعني جاهزيتهما أكثر لاستضافة أي حدث قاري ودولي.

كما أبدى نائب رئيس الاتحاد الدولي انبهاره بالصالتين وبالإمكانيات الضخمة التي يمتلكانهما، مؤكدا نجاح الصالتين في استضافة أي حدث رياضي.

استقبال نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه بشير الشريف. (تصوير - محمد قجام)
استقبال نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه بشير الشريف. (تصوير - محمد قجام)
جولة نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه بشير الشريف. (تصوير - محمد قجام)
جولة نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه بشير الشريف. (تصوير - محمد قجام)
جولة نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه بشير الشريف. (تصوير - محمد قجام)
جولة نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه بشير الشريف. (تصوير - محمد قجام)
جولة نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه بشير الشريف. (تصوير - محمد قجام)
جولة نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه بشير الشريف. (تصوير - محمد قجام)
جولة نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه بشير الشريف. (تصوير - محمد قجام)
جولة نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه بشير الشريف. (تصوير - محمد قجام)
استقبال نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه بشير الشريف. (تصوير - محمد قجام)
استقبال نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه بشير الشريف. (تصوير - محمد قجام)
استقبال نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه بشير الشريف. (تصوير - محمد قجام)
استقبال نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه بشير الشريف. (تصوير - محمد قجام)
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