عضو الاتحاد الليبي للجودو السابق العريفي لـ«بوابة الوسط»: الاستثمار الحل البديل لأزمة الدعم

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

طالب عضو الاتحاد الليبي للجودو السابق وسام العريفي، بضرورة أن يكون الاعتماد المستقبلي للاتحادات الرياضية والأندية على الاستثمار والتسويق، وعدم انتظار دعم الدولة الذي قد يأتي وقد يغيب وحسب قناعات الدولة.

وقال العريفي في تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط»: «إن من أحد الحلول أن يتقدم رجال الأعمال للمواقع الرياضية، وأن يتم تقديم مقترحات وأفكار اقتصادية، لأن الرياضة أصبحت تجارة واستثمارا واقتصادا».

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وأضاف: «هذا المفهوم يجب أن يترسخ بالرياضة الليبية»، مؤكدا أن للإعلام الرياضي دورا أكبر في ترسيخ هذه المفاهيم وعدم زرع الوهم والابتعاد عن الحقيقة في كل الموضوعات الرياضية.

يذكر أن وسام العريفي هو رياضي وحكم سابق بلعبة الجودو، كما شغل المنصب الإداري مؤخرا داخل الاتحاد الليبي للجودو بالعمل كعضو مجلس إدارة سابق.