أبطال الملاكمة الليبية يتألقون في بطولة المغرب الدولية (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

سجل أبطال الملاكمة الليبية في اليوم الأول من منافسات بطولة المغرب الدولية نتائج طيبة، وفي البداية فاز الملاكم عبدالباسط بالخير، على السويسري سارمينتو، بالنقاط 4 مقابل 1 في دور الـ16 لمنافسات وزن 63 كغم.

وفي الدور ذاته، فاز الملاكم أسامة بركوس على الغيني الحسن بالنقاط 3 مقابل 2 في وزن 80 كغم، بينما فقد الملاكم عاصم دوكو نزاله أمام الإيطالي سلفاتور بالنقاط 5 دون رد في ربع نهائي وزن 75 كغم.

ترقب لباقي المشاركات الليبية في البطولة

يأتي هذا وسط ترقب لباقي المشاركات الليبية من الملاكمين مؤيد عكاشة في وزن 60 كغم، وأكرم أنبيه في وزن 67 كغم.

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يشار إلى أن ليبيا تشارك في البطولة بـ5 ملاكمين، ويتولى الإشراف على تدريب المنتخب في البطولة المدربان الوطنيان نوري بن طالب وعبدالناصر المسلاتي.

تشهد النسخة السادسة من بطولة المغرب الدولية للعام الجاري مشاركة 53 دولة، وتحظى البطولة بإشراف الاتحاد الدولي للملاكمة، ومن النتائج التي رصدتها «بوابة الوسط» فوز الإيطالي الفريد على الأردني حسين عشيش بالنقاط (5-0) في دور الـ16 فئة وزن 80 كغم.

نتائج عربية في الأوزان المختلفة

وفاز ملاكم جزر القمر محمد علي، على الأردني أنس السعدي في مباراة ربع نهائى وزن 75 كغم، كما فاز الأردني عبادة الكسبة على الإندونيسي فارندا بالنقاط (5-0) في دور الـ16 فئة وزن 63.5 كغم، وفاز اليمني غالب محمد على أنجاتان بالنقاط (3-2).

أيضا فاز الروسي إيكرترينا على المغربي رباب شيضار بالنقاط (3-2) في ربع نهائي وزن 50 كغم، والكوبي أر لين لوبيز على الليبي الوطني عرابي بالنقاط (5-0) في دور الـ16 فئة وزن 80 كغم، وفاز الروسي بافيل على المغربي محمد ربيعي بالنقاط (5-0) في دور الـ16 فئة وزن 75 كغم.

وأخيرا فاز ملاكم كازاخستان نظيم على الأردني سيلينا حسنات بالنقاط (4-1) في ربع نهائي وزن 50 كغم، وتأهلت المغربية وداد برطال إلى نصف نهائي وزن 54 كغم بعد الفوز على ملاكمة روسية بالنقاط (5-0).

منافسات بطولة الملاكمة المغربية الدولية. (فيسبوك)

منافسات بطولة الملاكمة المغربية الدولية. (فيسبوك)

منافسات بطولة الملاكمة المغربية الدولية. (فيسبوك)

منافسات بطولة الملاكمة المغربية الدولية. (فيسبوك)