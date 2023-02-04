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المالي كمارا أحدث صفقات الأهلي بنغازي في «الميركاتو الشتوي»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس السبت 04 فبراير 2023, 02:37 مساء
المالي كمارا أحدث صفقات الأهلي بنغازي في «الميركاتو الشتوي»
المالي عمر كمارا. (فيسبوك)
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تعاقدت إدارة نادي الأهلي بنغازي مع متوسط الميداني المحترف المالي عمر كمارا، لتعزيز صفوف الفريق الأول، قادما من نادي دجولبيا المالي.

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كانت إدارة الأهلي بنغازي قد تعاقدت مع عدد من المحترفين الأجانب في الانتقالات الشتوية «الميركاتو الشتوي» قبل انطلاق مرحلة الإياب، حيث تعاقدت الإدارة مع صانع الألعاب الجزائري زكريا منصوري لمدة موسم ونصف الموسم.

أيضا تم التعاقد مع المدافع الدولي الليبيري جمال اراجو قادما من نادي أحد السعودي، ومع الجناح الأيمن التونسي شهاب الجبالي على سبيل الإعارة من الاتحاد المنستيري.

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