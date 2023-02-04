4 انتصارات وتكرار انسحاب دارنس في دوري اليد الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت، الجمعة، ضمن إياب دوري اليد الليبي الممتاز، خمس مباريات، انتهت أربع مواجهات فيها بالفوز ومباراة واحدة بالانسحاب، وهذه النتائج المسجلة:

- الأهلي طرابلس يفوز على الجزيرة في دوري اليد

على صالة مدينة البيضاء التقى الأخضر وضيفه الهلال، انتهى الشوط الأول بتقدم الهلال بفارق هدفين (15-13)، وفي الشوط الثاني أضاف الهلال 18 هدفا والأخضر 15 هدفا، لتنتهي المباراة بتفوق الهلال (33-28)، أدار المباراة الحكمان يحيى الزوكي وأحمد غرور، وراقبها فنيا كمال دربي، وإداريا عماد رقص.

النصر أمام قار يونس

وبقاعة بنغازي جمع اللقاء بين النصر وقار يونس، وجاء الشوط الأول لينتهي بتقدم قار يونس بفارق أربعة أهداف (15-11)، لكن النصر حول النتيجة في الشوط الثاني وفاز (31-28)، أدار المباراة الحكمان علي الزياني ومبارك العبيدي، وراقبها فنيا خالد سعيد، وإداريا محمد الجهاني.

وفي بقية نتائج الجمعة، فاز الأهلي طرابلس على الشرطة (25-20)، والأولمبي على الجزيرة (29-28)، وشهدت الجولة تكرار غياب دارنس أمام بنغازي الجديدة، وتشير الأنباء إلى قرب انسحابه من المسابقة.