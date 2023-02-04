لاعب جزائري في صفوف الأهلي بنغازي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تعاقدت إدارة نادي الأهلي بنغازي بشكل رسمي مع صانع الألعاب الجزائري زكريا منصوري، لمدة موسم ونصف الموسم، قادما من نادي شبيبة القبائل الجزائري، وذلك في إطار التحضير لمرحلة الإياب بالدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، والتي قاربت على الانطلاق.

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لعب المنصوري مع عدة فرق، من بينها أندية الصفاقسي التونسي ومولدية وهران ومولدية الجزائر وبارادو الجزائري.

من جهة أخرى أجرى الأهلي بنغازي الجمعة مباراة ودية مع فريق السواعد، وانتهت بخماسية مقابل هدف لصالح الأهلي بنغازي، تناوب على تسجيل الأهداف كل من المحترف كاديما وعلي يوسف ومحمد التاروغي وعبدالله الحوتي ومعتز المهدي.