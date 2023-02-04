سلة الاتحاد تتخطى بلخير بسهولة في الدوري الليبي...

جرت الجمعة بالقاعة الكبرى في طرابلس مباراة واحدة ضمن إياب الدوري الليبي لكرة السلة، وجمعت بين الاتحاد وبلخير.
وجاءت المباراة في ربعها الأول لينتهي بتقدم الاتحاد (17-7)، والربع الثاني كان متكافئا، وأضاف الاتحاد 19 نقطة وبلخير 17 نقطة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الاتحاد (36-24).
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وفي الربعين الثالث والرابع أضاف الاتحاد 37 نقطة وبلخير 24 نقطة، لتنتهي المباراة بفوز الاتحاد (73-48).
أدار المباراة ثلاثي التحكيم هيثم الساروي وإبراهيم عبدالله ومحمد عيسي، والمسجل نجاة المخشخش، والمسجل الإلكتروني عبدالهادي خليفة، والميقاتي فتحي حسونة، وميقاتي 24 ثانية علي العرادي.
مفكرة النتائج
المدينة × أبوسليم (70-60).
الأهلي طرابلس × الجزيرة (74-42).
الاتحاد × بلخير (73-48).
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