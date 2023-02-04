سلة الاتحاد تتخطى بلخير بسهولة في الدوري الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت الجمعة بالقاعة الكبرى في طرابلس مباراة واحدة ضمن إياب الدوري الليبي لكرة السلة، وجمعت بين الاتحاد وبلخير.

وجاءت المباراة في ربعها الأول لينتهي بتقدم الاتحاد (17-7)، والربع الثاني كان متكافئا، وأضاف الاتحاد 19 نقطة وبلخير 17 نقطة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الاتحاد (36-24).

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وفي الربعين الثالث والرابع أضاف الاتحاد 37 نقطة وبلخير 24 نقطة، لتنتهي المباراة بفوز الاتحاد (73-48).

أدار المباراة ثلاثي التحكيم هيثم الساروي وإبراهيم عبدالله ومحمد عيسي، والمسجل نجاة المخشخش، والمسجل الإلكتروني عبدالهادي خليفة، والميقاتي فتحي حسونة، وميقاتي 24 ثانية علي العرادي.